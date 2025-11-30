Что известно о схеме обмана дочери губернатора Чибиса и при чем здесь Украина

По словам Игнатова, злоумышленники сначала втираются в доверие, представляясь курьерами, сотрудниками ЖКХ или другими официальными лицами, и просят передать коды из SMS-сообщения. После этого они переходят к угрозам и шантажу. Эмоциональные и доверчивые люди верят в эти угрозы и выполняют все требования мошенников. При этом аферисты не оставляют жертву в покое до тех пор, пока «до конца не выжмут всё», придумывая новые схемы.