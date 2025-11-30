Что известно о схеме обмана дочери губернатора Чибиса и при чем здесь Украина

Как обманули дочь губернатора Андрея Чибиса
Дочь чиновника Елизавета потеряла деньги из-за телефонных мошенников. По словам чиновника, все началось с того, что у нее спросили код для получения доставки, далее злоумышленники перешли к давлению и вымогательству, оказывая профессиональное психологическое воздействие.
«И шантаж, и угрозы, и очень четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка, угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом, мошенники вынудили даже отдать определенные деньги», — приводит РИА «Новости» его слова.
Известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Дочь Чибиса — случайная жертва
Криминалист Михаил Игнатов уверен, что дочь Чибиса попалась на удочку мошенников случайно.
«Не думаю, что ее специально кто-то разыскивал, охотился за ней. Как правило, у мошенников есть свои базы. Мошенники рандомно выбирают абонентов, которых обзванивают и пытаются на них воздействовать», — заявил он.
По словам Игнатова, злоумышленники сначала втираются в доверие, представляясь курьерами, сотрудниками ЖКХ или другими официальными лицами, и просят передать коды из SMS-сообщения. После этого они переходят к угрозам и шантажу. Эмоциональные и доверчивые люди верят в эти угрозы и выполняют все требования мошенников. При этом аферисты не оставляют жертву в покое до тех пор, пока «до конца не выжмут всё», придумывая новые схемы.
Криминалист отметил, что мошенники могут вести жертву неделями, постепенно меняя схемы. Если человек податлив, они требуют сначала наличные, потом ценности, а затем участия в «оперативных экспериментах» и исчезают, забрав всё.
Украинский след
Игнатов полагает, что организаторы мошеннической схемы, пострадавшей от которой стала дочь Чибиса, находятся на территории Украины. В разговоре с «АиФ» он выразил уверенность, что следователи по этому делу смогут выйти на исполнителей из России, которые действовали в роли курьеров и забирали у потерпевшей деньги.
«Курьеров, которые забирали деньги у пострадавшей, могут найти в рамках расследования этого дела. Могут найти пособников, которые предоставляли мошенникам свои персональные данные или сим-карты. Это все, как правило, граждане России. А все эти основные манипуляторы, все организаторы сидят на территории Украины. И там их будет найти пока практически невозможно», — заявил Игнатов.
