Что известно о семичасовой атаке дронов на Волгоград: беспилотник атаковал многоэтажку, есть погибшие

Этой ночью украинские дроны атаковали Волгоград. Удары по городу начали происходить после полуночи и длились почти семь часов. Как пишут СМИ, это самый страшный удар по региону с начала СВО. Местные жители говорят, что взрывы почти не прекращались — всю ночь был слышен гул, окна звенели, стены дрожали.
При этом беспилотники летели в Волгоград сразу по двум направлениям — с запада и с севера. Один из летательных аппаратов ударил по 24-этажному дому на улице Гаря Хохолова. В результате этого были повреждены несколько этажей, вылетели окна, а также сгорели балконы. Самое страшное — от упавших обломков погиб 48-летний местный житель.
Власти открыли пункт временного размещения людей в местном лицее, но он оказался невостребованным. Пострадавшие решили остаться у родственников.
Губернатор Андрей Бочкарев сообщил, что повреждения окон и машин зафиксированы во многих районах Волгограда. Также спасателям пришлось справляться с пожаром в промзоне, который возник после падения обломков. Сейчас администрация занимается уточнением последствий ночной атаки.
Минобороны сообщает, что всего над территорией РФ ночью с 5 на 6 ноября были сбиты 75 украинских беспилотников. При этом 49 дронов ликвидировали именно над Волгоградской областью. Также семь БПЛА уничтожены в небе над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Орловской, по одному — над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.