Что известно о семичасовой атаке дронов на Волгоград: беспилотник атаковал многоэтажку, есть погибшие

Минобороны сообщает, что всего над территорией РФ ночью с 5 на 6 ноября были сбиты 75 украинских беспилотников. При этом 49 дронов ликвидировали именно над Волгоградской областью. Также семь БПЛА уничтожены в небе над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Орловской, по одному — над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.