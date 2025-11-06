Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о семичасовой атаке дронов на Волгоград: беспилотник атаковал многоэтажку, есть погибшие

СМИ пишут, что этой ночью Волгоград пережил самую страшную атаку ВСУ с момента начала СВО.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Этой ночью украинские дроны атаковали Волгоград. Удары по городу начали происходить после полуночи и длились почти семь часов. Как пишут СМИ, это самый страшный удар по региону с начала СВО. Местные жители говорят, что взрывы почти не прекращались — всю ночь был слышен гул, окна звенели, стены дрожали.

При этом беспилотники летели в Волгоград сразу по двум направлениям — с запада и с севера. Один из летательных аппаратов ударил по 24-этажному дому на улице Гаря Хохолова. В результате этого были повреждены несколько этажей, вылетели окна, а также сгорели балконы. Самое страшное — от упавших обломков погиб 48-летний местный житель.

Власти открыли пункт временного размещения людей в местном лицее, но он оказался невостребованным. Пострадавшие решили остаться у родственников.

Губернатор Андрей Бочкарев сообщил, что повреждения окон и машин зафиксированы во многих районах Волгограда. Также спасателям пришлось справляться с пожаром в промзоне, который возник после падения обломков. Сейчас администрация занимается уточнением последствий ночной атаки.

Минобороны сообщает, что всего над территорией РФ ночью с 5 на 6 ноября были сбиты 75 украинских беспилотников. При этом 49 дронов ликвидировали именно над Волгоградской областью. Также семь БПЛА уничтожены в небе над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Орловской, по одному — над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.