Что известно о росте заболевания ВИЧ в регионах РФ: в трех областях произошли локальные вспышки инфицирования

В Иркутской области напряженная ситуация с заболеванием ВИЧ складывается уже второй год. За прошлый период регион стал вторым в РФ по количеству заражений. Тогда за первые пять месяцев выявили вирус у 618 иркутян, в этом году за такой же отрезок времени — у 611. Снижение количества заболевших всего на 1% — плохой показатель. На данный момент в Иркутской области лечатся от болезни 31 тыс. человек.