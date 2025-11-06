Что известно о росте заболевания ВИЧ в регионах РФ: в трех областях произошли локальные вспышки инфицирования

Телеграм-канал Baza пишет, что в Иркутской области, Республике Коми и Республике Хакасия произошли локальные вспышки инфицирования ВИЧ. При этом врачи уточняют, что большая часть заражений происходит половым путем.
В Иркутской области напряженная ситуация с заболеванием ВИЧ складывается уже второй год. За прошлый период регион стал вторым в РФ по количеству заражений. Тогда за первые пять месяцев выявили вирус у 618 иркутян, в этом году за такой же отрезок времени — у 611. Снижение количества заболевших всего на 1% — плохой показатель. На данный момент в Иркутской области лечатся от болезни 31 тыс. человек.
Ситуация в Республике Хакасия хуже. Здесь выявлен рост заболевания ВИЧ среди населения — за восемь месяцев зафиксировано 180 новых случаев (на 11% больше прошлого года). Важно, что тенденция просматривается среди людей старшего поколения — увеличилась доля заболевших среди населения старше 50 лет.
В Республике Коми также увеличилось количество заболеваний — 89 новых случаев за первые четыре месяца 2025 года. Этот показатель на 7% превысил прошлогодние цифры.
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус отметил, что оценить такие результаты можно будет только по итогам года, когда станет видна вся картина. Сейчас делать выводы будет неправильно. При этом эксперт заявил, что негативный тренд уже сейчас переломлен, хоть динамика все еще неоднородна.
Доктор медицинских наук и эпидемиолог Вадим Покровский отметил, что ВИЧ распространяется на все регионы РФ и продолжает заражать людей на новых территориях. По его словам, такой процесс естественен, так как зараженные люди разъезжаются из центра в регионы и распространяют болезнь.
ВЦИОМ же приводит статистику, которая указывает, что россияне на данный момент знают о вирусе иммунодефицита человека меньше, чем десять лет назад.