Что известно о протестах в Ирландии: мигрант изнасиловал 10-летнюю девочку

Массовые протесты проходят на улицах Ирландии. Всему виной мигрант, обвиняемый в изнасиловании.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В столице Ирландии, городе Дублине, появилась информация об изнасиловании 10-летней девочки. Неизвестным образом она оказалась в центре для беженцев (скорее всего, было совершено нападение), где ее изнасиловал африканский мигрант.

Ирландцев это возмутило, поэтому они вышли на протесты после вынесения обвинения подозреваемому. В демонстрациях приняли участие около 2 тыс. человек. Они вступали в столкновения с полицией, поджигали машины и стреляли в сторону правоохранителей фейерверками.

В итоге было арестовано шесть человек. Митинг проходил у здания, где находятся просители убежища.

Как уточняет британское издание, митинги против мигрантов и беженцев уже стали привычным явлением. Местные жители обвиняют приезжих в росте преступности и ухудшении проблемы с нехваткой жилья.