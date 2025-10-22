Что известно о протестах в Ирландии: мигрант изнасиловал 10-летнюю девочку

В столице Ирландии, городе Дублине, появилась информация об изнасиловании 10-летней девочки. Неизвестным образом она оказалась в центре для беженцев (скорее всего, было совершено нападение), где ее изнасиловал африканский мигрант.
Ирландцев это возмутило, поэтому они вышли на протесты после вынесения обвинения подозреваемому. В демонстрациях приняли участие около 2 тыс. человек. Они вступали в столкновения с полицией, поджигали машины и стреляли в сторону правоохранителей фейерверками.
В итоге было арестовано шесть человек. Митинг проходил у здания, где находятся просители убежища.
Как уточняет британское издание, митинги против мигрантов и беженцев уже стали привычным явлением. Местные жители обвиняют приезжих в росте преступности и ухудшении проблемы с нехваткой жилья.