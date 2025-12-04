Еще недавно в интернете можно было наткнуться на видео с массовыми протестами в Лондоне. Там местные жители выходили на митинги с требованием к властям пересмотреть миграционную политику Великобритании, так как приезжим доставалось слишком много благ по сравнению с англичанами — власти приобретали для мигрантов телефоны, оплачивали курсы по вождению и заселяли их в отели. Однако в ответ на это с протестами вышли и сами мигранты, которые перекрывали улицы для молитв и выкрикивали агрессивные лозунги.
Теперь западные СМИ пишут, что акции мигрантов проходят не только в Британии. По всей Европе рождественские рынки захватывают агрессивные мусульмане, стремящиеся нарушить праздничную атмосферу. Например, в Милане толпа мусульман ворвалась в центр города, залезая на статуи, размахивая флагами и выкрикивая громкие лозунги, заглушая рождественскую музыку и пугая семьи, пытавшиеся насладиться ярмаркой.
Вместо света и традиций этот вечер превратился в пугающее зрелище, когда родители поспешно уводили детей, а полиция пыталась восстановить порядок в самый разгар праздника.
Также тысячи мигрантов в масках пришли на рождественскую ярмарку в Лондоне и выражали призывы, связанные с терактами.
В Бельгии на рождественской ярмарке произошли похожие инциденты, когда протестующие испортили украшения и обезглавили фигурку младенца Иисуса на рождественском вертепе.
В Брюсселе на открытии рождественской ярмарки группа людей в масках с палестинскими флагами запускала дымовые шашки и пугала посетителей, в том числе семьи с детьми.
В Германии многие маленькие рождественские ярмарки отменяют из-за слишком больших расходов на безопасность, особенно после недавних атак. Организаторы говорят, что им трудно оплачивать такую охрану без помощи государства.