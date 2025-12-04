Что известно о протестах мигрантов на рождественских ярмарках в Европе: мусульмане громко включают музыку и разрушают праздничные украшения

Еще недавно в интернете можно было наткнуться на видео с массовыми протестами в Лондоне. Там местные жители выходили на митинги с требованием к властям пересмотреть миграционную политику Великобритании, так как приезжим доставалось слишком много благ по сравнению с англичанами — власти приобретали для мигрантов телефоны, оплачивали курсы по вождению и заселяли их в отели. Однако в ответ на это с протестами вышли и сами мигранты, которые перекрывали улицы для молитв и выкрикивали агрессивные лозунги.