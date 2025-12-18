Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о предотвращенном теракте в Волгодонске: 16-летнюю студентку-смертницу задержали с бомбой

О задержании студентки, подозреваемой в подготовке теракта, сообщили силовики.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В Волгодонске сотрудники ФСБ задержали студентку, которая несла рюкзак к местной администрации. Выяснилось, что в нем находилась самодельная бомба, начиненная шурупами, гайками и гвоздями. В СВУ было также большое количество взрывчатки.

Девушка чуть не стала террористкой-смертницей, так как содержимое рюкзака должно было взорваться в месте массового скопления людей. После задержания студентки бомбу уничтожили на месте.

При этом выяснилось, что сама обвиняемая оказалась обманута украинскими мошенниками. 16-летняя россиянка около месяца назад получила звонок о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. После этого ей сообщили, что на ее счет перевели 100 тыс. рублей, а после отправили их на поддержку ВСУ.

Теперь студентке необходимо было выбрать — получить срок или помочь Родине и загладить свою вину. Выбрав второе, обвиняемая забрала в тайнике рюкзак. После этого ей необходимо было передать его некоему чиновнику.

Уголовное дело на девушку пока не заведено. В данный момент принимается процессуальное решение.

Узнать больше по теме
Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
Читать дальше