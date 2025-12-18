Что известно о предотвращенном теракте в Волгодонске: 16-летнюю студентку-смертницу задержали с бомбой

Девушка чуть не стала террористкой-смертницей, так как содержимое рюкзака должно было взорваться в месте массового скопления людей. После задержания студентки бомбу уничтожили на месте.
При этом выяснилось, что сама обвиняемая оказалась обманута украинскими мошенниками. 16-летняя россиянка около месяца назад получила звонок о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. После этого ей сообщили, что на ее счет перевели 100 тыс. рублей, а после отправили их на поддержку ВСУ.
Теперь студентке необходимо было выбрать — получить срок или помочь Родине и загладить свою вину. Выбрав второе, обвиняемая забрала в тайнике рюкзак. После этого ей необходимо было передать его некоему чиновнику.
Уголовное дело на девушку пока не заведено. В данный момент принимается процессуальное решение.