Что известно о пожаре в инфекционной больнице Саратова: семь человек пострадало, около сотни было эвакуировано

После начала пожара пациентов начали экстренно эвакуировать. Около ста больных успели оперативно вывести из горящего здания. При этом семь человек все же пострадали — предварительно, они надышались дымом. Сейчас им оказывают помощь врачи. Детей среди них не оказалось.