Что известно о пожаре в инфекционной больнице Саратова: семь человек пострадало, около сотни было эвакуировано

Этой ночью в Саратове случился пожар в одном из учреждений здравоохранения.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 13 ноября, около трех часов ночи, в Саратове случился пожар в инфекционной клинической больнице. Возгорание произошло в одной из палат больничного корпуса № 5 на Московском шоссе.

После начала пожара пациентов начали экстренно эвакуировать. Около ста больных успели оперативно вывести из горящего здания. При этом семь человек все же пострадали — предварительно, они надышались дымом. Сейчас им оказывают помощь врачи. Детей среди них не оказалось.

Огонь охватил три пожарных бокса на втором этаже больницы — повреждено около 150 квадратных метров. В ликвидации возгорания приняли участие 48 спасателей и 10 единиц техники. Причину в данный момент выясняют специалисты.

На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города, который будет выяснять подробности инцидента. Сейчас эвакуированные пациенты переведены в другой корпус учреждения, где продолжают получать полную медицинскую помощь.