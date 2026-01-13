Что известно о последствиях ночного налета украинских беспилотников на Россию

Поздно вечером дроны также наносили удары по Липецкой области. По информации главы региона Игоря Артамонова, основная атака пришлась на Елец. Обломки беспилотника упали на несколько частных и многоквартирных домов. Случилось несколько возгораний, которые удалось оперативно потушить. Не обошлось и без пострадавших — осколочное ранение получил мужчина. Врачи по пути к нему также попали под удар дрона, но продолжили движение и оказали медицинскую помощь вовремя.