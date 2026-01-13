Что известно о последствиях ночного налета украинских беспилотников на Россию

Сегодня ночью, 13 января, дроны ВСУ снова устраивали массированную атаку на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что около шести часов утра вражеские летательные аппараты сбивали над Таганрогом. Также ПВО работала в Красносулинском районе.
По словам главы региона, никто из мирных жителей не пострадал. Однако без разрушений, к сожалению, не обошлось. В Таганроге были повреждены жилые дома, промобъект и легковые машины. Также пострадали газовые коммуникации. В данный момент оперативные службы уточняют объемы ущерба.
Также удар пришелся по Орловской области. Губернатор Андрей Клычков заявил, что в результате ночного налета украинских беспилотников были повреждены несколько частных домов — выбиты окна и повреждены фасады. Пострадавших, к счастью, не было. На местах падения обломков продолжают работать правоохранительные органы и сотрудники МЧС.
Поздно вечером дроны также наносили удары по Липецкой области. По информации главы региона Игоря Артамонова, основная атака пришлась на Елец. Обломки беспилотника упали на несколько частных и многоквартирных домов. Случилось несколько возгораний, которые удалось оперативно потушить. Не обошлось и без пострадавших — осколочное ранение получил мужчина. Врачи по пути к нему также попали под удар дрона, но продолжили движение и оказали медицинскую помощь вовремя.
Министерство обороны докладывает, что за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь над российскими регионами были суммарно сбиты 89 украинских дронов:
- 37 — над Республикой Крым,
- 15 — над Орловской областью,
- По восемь — над Липецкой и Ростовской областями,
- По шесть — над акваториями Азовского и Черного морей,
- Четыре — над Тульской областью,
- Два — над Брянской областью,
- По одному — над Воронежской, Белгородской и Курской областями.