Что известно о последствиях массированной атаки ВС РФ по Украине, 27 декабря

Зафиксировано более 60 беспилотников, новые группы заходят с севера. В сети расходятся видео ночного удара по Киеву, когда город погрузился в «блэкаут». Сообщалось о взрывах в районе ТЭЦ-6 и серии прилетов в районе Жулян. По данным местных телеграм-каналов, используются реактивные БПЛА с усиленными боевыми частями. Также мониторинговые ресурсы сообщают о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков.