Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о последствиях массированной атаки ВС РФ по Украине, 27 декабря

27 декабря ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар при помощи БПЛА типа «Герань», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и баллистических ОТРК «Искандер» по Югу и Западу Украины и Киеву. Также поражены цели в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail
Источник: © РИА Новости

«Сегодня “столица, Украины”, которой дали спокойно отпраздновать католическое, а не православное, как это было раньше, рождество, с утра получила очередные десятки ракет), а также несколько сот “гераней”, — отмечает блогер Юрий Подоляка.

Зафиксировано более 60 беспилотников, новые группы заходят с севера. В сети расходятся видео ночного удара по Киеву, когда город погрузился в «блэкаут». Сообщалось о взрывах в районе ТЭЦ-6 и серии прилетов в районе Жулян. По данным местных телеграм-каналов, используются реактивные БПЛА с усиленными боевыми частями. Также мониторинговые ресурсы сообщают о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков.

Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что почти треть города осталась без теплоснабжения, в части районов левого берега нет электричества. Энергохолдинг ДТЭК проинформировал жителей украинской столицы, что на левом берегу Днепра в Киеве применены экстренные отключения. Электричества лишился и областной город Бровары, по словам местных властей.

«По итогу в районе Киева поражены все ТЭС и ТЭЦ, включая все три киевские и трипольскую, а также несколько важных подстанций. Из-за чего, как я понимаю, вновь придется “частично заглушать” украинские АЭС Хмельницкую и Ровенскую», — отмечает блогер.

Он добавляет, что удары наносились и по депо, где хранится очень важный для киевского режима стратегический ресурс — электровозы и тепловозы. Без которых стратегические перевозки по Украине сегодня невозможны.

«Свою долю получил Харьков, Одесса и традиционно перед главным ударом мы нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове (и не только ему), откуда обычно стартуют истребители для перехвата наших ракет и “гераней”, — напомнил Подоляка.