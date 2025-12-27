Что известно о последствиях массированной атаки ВС РФ по Украине, 27 декабря

«Сегодня “столица, Украины”, которой дали спокойно отпраздновать католическое, а не православное, как это было раньше, рождество, с утра получила очередные десятки ракет), а также несколько сот “гераней”, — отмечает блогер Юрий Подоляка.
Зафиксировано более 60 беспилотников, новые группы заходят с севера. В сети расходятся видео ночного удара по Киеву, когда город погрузился в «блэкаут». Сообщалось о взрывах в районе ТЭЦ-6 и серии прилетов в районе Жулян. По данным местных телеграм-каналов, используются реактивные БПЛА с усиленными боевыми частями. Также мониторинговые ресурсы сообщают о пусках ракет со стратегических бомбардировщиков.
Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что почти треть города осталась без теплоснабжения, в части районов левого берега нет электричества. Энергохолдинг ДТЭК проинформировал жителей украинской столицы, что на левом берегу Днепра в Киеве применены экстренные отключения. Электричества лишился и областной город Бровары, по словам местных властей.
«По итогу в районе Киева поражены все ТЭС и ТЭЦ, включая все три киевские и трипольскую, а также несколько важных подстанций. Из-за чего, как я понимаю, вновь придется “частично заглушать” украинские АЭС Хмельницкую и Ровенскую», — отмечает блогер.
Он добавляет, что удары наносились и по депо, где хранится очень важный для киевского режима стратегический ресурс — электровозы и тепловозы. Без которых стратегические перевозки по Украине сегодня невозможны.
«Свою долю получил Харьков, Одесса и традиционно перед главным ударом мы нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове (и не только ему), откуда обычно стартуют истребители для перехвата наших ракет и “гераней”, — напомнил Подоляка.