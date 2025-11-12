Что известно о покушении Украины на Крымского митрополита: завербовали его помощников под страхом расправы над близкими

Убийство митрополита Тихона было задумано Украиной еще в середине прошлого года. Тогда ГУР связалось с помощником духовного деятеля Денисом Поповичем через Telegram. Там мужчине поставили задачу — убить Тихона. В случае отказа украинские спецслужбы обещали убить родственников Поповича. То же самое проделали с клириком Никитой Иванковичем, который стал подельником в покушении.
Убить митрополита планировалось, устроив взрыв в Сретенском монастыре. Исполнителям передали взрывчатку через сеть тайников, а также сделали поддельные паспорта, чтобы те могли покинуть страну сразу после убийства. Однако осуществить задуманное не вышло, так как ФСБ вскрыла заговор и задержала фигурантов дела.
Обыски показали, что дома у обвиняемых хранятся агитационные материалы и доказательства переписки с ГУР. Теперь силовики пытаются выяснить, участвовал ли в покушении еще кто-то. Задержанным же грозит пожизненное заключение.
ФСБ считает, что основной целью диверсии была попытка сорвать переговоры РФ и США. Украина рассчитывала, что после громкого убийства российская сторона будет вынуждена отказаться от переговоров по заключению мирного соглашения.