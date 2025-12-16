Что известно о похищениях россиян в Мьянме: очередная жертва была родом из Сибири

При этом под ударом находятся не только девушки. В 2024 году российский IT-специалист также отправился на работу в Мьянму, но был похищен в рабство. Его заставляли вымогать деньги у соотечественников, работая круглосуточно и без отдыха. Однако россиянину удалось сбежать — вместе с другими пленниками он разработал план побега и успешно осуществил его.