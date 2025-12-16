Что известно о похищениях россиян в Мьянме: очередная жертва была родом из Сибири

Модели из Сибири предложили работу в Таиланде. Когда девушка прилетела в страну, ее отправили на собеседование в крупный город Янгон, находящийся в соседней Мьянме. Россиянка не почувствовала опасности и приехала по указанному адресу. Однако там ее скрутили, отобрали документы и вывезли в джунгли.
Дело в том, что в Мьянме до сих пор существует практика похищения людей в рабство. Пользуются этим, в том числе в отношении иностранных граждан. Известно, что в данный момент девушка находится в одном из скам-центров — объектов, на которых держат похищенных людей для заработка денег.
Вариантов заработка на пленниках несколько, но основными являются требование выкупа или принуждение к нелегальному труду. В истории с сибирячкой произошел первый сценарий — за освобождение бандиты потребовали 10 тыс. долларов (800 тыс. рублей). Их должна заплатить сама девушка, ее родственники или российские дипломаты, которых похитители также уведомили о требуемом выкупе.
Источники сообщают, что ситуация усложняется еще и постоянными боями, которые происходят возле территории скам-центра. Сейчас за объект борются боевики и солдаты, поэтому пленники постоянно слышат звуки взрывов. Помимо сибирской модели в заточении могут находиться еще около 200 похищенных людей.
Подобные случаи происходят на протяжении всего этого года. Недавно СМИ писали об убийстве уроженки Минска, которая попала в рабство также, откликнувшись на объявление о работе моделью. Ее спасти, к сожалению, не удалось — девушку расчленили и продали на органы.
При этом под ударом находятся не только девушки. В 2024 году российский IT-специалист также отправился на работу в Мьянму, но был похищен в рабство. Его заставляли вымогать деньги у соотечественников, работая круглосуточно и без отдыха. Однако россиянину удалось сбежать — вместе с другими пленниками он разработал план побега и успешно осуществил его.
На ситуацию уже реагировали правоохранительные органы, которые предупреждали граждан РФ, что откликаться на привлекательные вакансии из Таиланда и Мьянмы не стоит, так как риск похищения в рабство очень высок.
Пришлось высказаться о ситуации и Министерству иностранных дел Таиланда, которое попросило россиян быть аккуратнее с поисками работы в их стране. При этом они заявили, что отказываться от поездок не стоит, так как нахождение в Таиланде все еще безопасно.
Российские чиновники утверждают, что в Мьянме создано много скам-центров, которые находятся на территориях, находящихся под контролем повстанцев. При этом в них все еще удерживаются десятки россиян.
Правительство Мьянмы также пытается бороться с преступным бизнесом. Недавно они смогли освободить один из крупных объектов и выпустить на свободу 2,2 тыс. пленников. Однако такая деятельность все еще идет достаточно медленно.