Что известно о похищении 14-летнего сына красноярского бизнесмена: мальчика готовы вернуть за выкуп в 30 млн рублей

Вчера, 22 января, днем 14-летний сын известного красноярского бизнесмена вышел из дома и пропал. По камерам наблюдения путь мальчика отследили и заметили преследующего его незнакомца. Чуть позже родителям прислали требование выкупа за возвращение сына домой.
Похитители отправили короткое видео с мальчиком в темной комнате, где тот просит отца выполнить все требования. Сами же преступники просят сумму в 30 млн рублей, а на просьбы бизнесмена дать пообщаться с ребенком и убедиться, что он цел, отвечают отказом.
Помимо похищения сына известно также, что к предпринимателю забрались в дом и вскрыли сейф, где хранились 3 млн рублей. В данный момент СК уже завел уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений.
Последние сообщения от прокуратуры указывают, что правоохранителям удалось выяснить личность таксиста, который увозил похищенного мальчика в сопровождении неизвестной женщины. Направление поездки следователям пока неизвестно.
Также странным образом в этот день в Красноярске пропал еще один ребенок. 14-летняя девочка жила в трех километрах от похищенного подростка. Вчера она вышла из дома и больше не вернулась. Следователи считают, что эти инциденты никак не связаны между собой. Позже стало известно, что девушка нашлась. Об этом сообщила ее мать.