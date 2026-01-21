Что известно о подготовке теракта в Уфе

Сегодня, 21 января, ФСБ удалось предотвратить теракт в Уфе. Сотрудники регионального управления ведомства нейтрализовали главаря банды и задержали второго террориста. Ими оказались граждане стран Центральной Азии, состоявшие в запрещённой в России террористической организации. К счастью, при задержании никто из сотрудников ФСБ и гражданских лиц не пострадал.
«При штурме глава ячейки начал стрелять по спецназу ФСБ, его ликвидировали ответным огнём. Второго участника задержали. В квартире, где проживали террористы, изъяли части взрывного устройства и вещи с террористической символикой», — пишет Telegram-канал Shot.
По показаниям задержанного, террористам предложили совершить «джихад». Планировалось устроить взрыв в отделе полиции и расстрелять сотрудников при попытке их задержания.
По данным пресс-службы Управления ФСБ по Башкирии, злоумышленники заранее изучили местность, приобрели огнестрельное оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства, а затем приступили к его сборке. Они попали в поле зрения полиции «как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в столице Башкортостана», пишет UfacityNews со ссылкой на данные ведомства.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
В ФСБ подчеркнули, что все лица, оказывающие содействие преступникам, будут установлены, привлечены к ответственности и понесут суровое наказание.
Эксперты бьют тревогу
Инцидент в Уфе, по мнению экспертов, укладывается в общую тревожную тенденцию: в России растёт угроза терроризма со стороны радикализованных мигрантов. Буквально в декабре был предотвращён ещё один теракт: мигранты из Средней Азии планировали захватить в заложники сотрудников ростовской колонии. Спецслужбам удалось опередить радикалов.
«Эксперты бьют тревогу: исправительные колонии превращаются в очаги “тюремных джамаатов”. Перенасыщенные мигрантами-преступниками и радикалами с Северного Кавказа, они стали рассадниками экстремизма. Член СПЧ Кирилл Кабанов отмечает, что идеология международного терроризма, смешанная с криминальной субкультурой, распространяется выходцами из Средней Азии и Закавказья. Этнические группировки живут по своим правилам, игнорируя тюремный порядок», — пишет «Царьград».
