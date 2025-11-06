Что известно о плане национальной политики РФ до 2036 года

Проект уже подготовлен и в ближайшее время будет представлен президенту, пишут «Известия».
Что представляет собой национальная политика РФ
Совет по межнациональным отношениям, созданный в 2012 году при президенте России, занимается вопросами, связанными с национальной политикой и гармонизацией межэтнических отношений.
В Конституции РФ основные принципы национальной политики определены как равноправие всех субъектов Федерации, сохранение целостности страны, а также содействие развитию национальных культур и языков.
Президент: приоритет — единство народов России
Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, Владимир Путин подчеркнул, что главная задача государства — сохранить гражданское согласие и пресекать любые попытки разжигания розни. Президент отметил, что провокации, направленные на разделение общества, нередко финансируются из-за рубежа и направлены на то, чтобы пошатнуть единство страны.
«Используют наши противники любые поводы, предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты. Делают ставку и на радикальные группировки — то есть на откровенно террористические методы. За пределами России создаются новые якобы международные организации, псевдонациональные центры. Выдумали даже термин “пост-Россия”. То есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные кому-то на Западе осколки», — указал глава страны.
Путин подчеркнул, что жизнь сложна и многие конфликты порой носят естественный характер.
«Но мы не имеем права раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия. Наоборот, здесь нет маленьких задач и нет маленьких конфликтов. На все нужно обращать внимание. Реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам людей, которые вовлечены в ту или другую ситуацию», — приводит его слова Первый канал.
Президент подчеркнул, что любые противоречия нужно решать спокойно, профессионально и с уважением к людям. По его словам, компромисс всегда возможен при наличии доброй воли.
Основные направления национальной политики РФ до 2036 года
По словам члена Совета по правам человека Александра Брода, новый документ предусматривает серьёзный диалог между обществом и властью. В стратегии отражены такие направления, как:
- поддержка культурного и языкового многообразия;
- развитие межрелигиозного согласия;
- противодействие экстремизму и информационным провокациям;
Брод отметил, что стратегия предполагает участие гражданского общества в реализации её задач — от экспертной поддержки до выявления рисков, угрожающих национальному единству.
«Все эти документы предусматривают участие институтов гражданского общества. Я вижу это участие не только в сфере экспертной поддержки, информационном обеспечении, просвещении граждан и медиации. Это еще и серьезный диалог с властью, умение ставить острые вопросы, выявлять риски, которые угрожают нашему национальному единству», — пояснил Брод.
Проект включает адаптацию политики с учётом новых регионов России.
«Это и присоединение новых регионов, и новые вызовы и угрозы, в частности, усилившиеся информационные диверсии, провокации и попытки нарушить межнациональное единство», — рассказал Брод.
Особое внимание уделено этнокультурным и просветительским проектам, а также теме межнационального боевого братства — символу дружбы и взаимного уважения между представителями разных народов.
По мнению Александра Брода, важнейшим направлением реализации стратегии станет подготовка муниципальных служащих. Обучение чиновников, отметил он, позволит на практике укреплять межнациональное единство и реализовывать идею братства между народами, пишет «РАПСИ».
«Здесь необходимо уделить внимание повышению профессионализма и компетентности в умении оперативно и грамотно реагировать на проблемные ситуации. Важно вести мониторинг политических рисков», — добавил Брод.
