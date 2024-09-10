Что известно о пилотируемой миссии Polaris Dawn

ТАСС подготовил материал об этой миссии, являющейся частью программы Polaris.
Программа Polaris
Polaris Dawn — первая миссия коммерческой космической программы Polaris, финансируемой Джаредом Айзекманом и реализуемой компанией SpaceX Илона Маска.
14 февраля 2022 года Джаред Айзекман объявил о программе Polaris, которая будет включать в себя три миссии на околоземную орбиту с участием непрофессиональных астронавтов (космических туристов). Для первых двух экспедиций SpaceX предоставляет свои ракету-носитель Falcon 9 и пилотируемый корабль Crew Dragon. Третья миссия, согласно планам, будет осуществлена на новой многоразовой транспортной космической системе Starship, разработанной SpaceX для полетов на околоземную орбиту и в дальний космос (в том числе на Луну и Марс). Как ожидается, члены экипажа последней экспедиции первыми полетят на Starship.
Первую миссию, получившую название Polaris Dawn, возглавляет сам Джаред Айзекман. Он имеет большой опыт в пилотировании авиатехники и уже совершил один орбитальный полет — в 2021 году возглавлял проспонсированную им трехдневную миссию Inspiration4, экипаж которой состоял полностью из гражданских непрофессиональных астронавтов. Как и Inspiration4, экспедиция Polaris Dawn не предусматривает стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Для компании SpaceX, которая в том числе занимается орбитальным туризмом, миссия Polaris Dawn стала пятой коммерческой экспедицией отправленной на околоземную орбиту на корабле Crew Dragon. Ранее были осуществлены автономная миссия Inspiration4 (16−19 сентября 2021 года) и экспедиции с посещением МКС — Axiom 1 (8−25 апреля 2022 года), Axiom 2 (22−31 мая 2023 года), Axiom 3 (19 января — 9 февраля 2024 года) по контракту с американской компанией Axiom Space.
Миссия Polaris Dawn
Корабль Crew Dragon будет находиться в автономном полете около пяти дней, в течение которых членам экипажа Polaris Dawn предстоит выполнить обширную программу.
В настоящее время рекордным является высота 1 369 км, на которую 15 сентября 1966 года поднялся американский корабль Gemini 11 с двумя астронавтами на борту.
В планы также входит осуществление первого в истории коммерческого выхода в открытый космос. Двум членам экипажа — Джареду Айзекману и Саре Джиллис — предстоит испытать в работе новые скафандры EVA, созданные SpaceX для внекорабельной деятельности.
Кроме того, экипажу предстоит протестировать в космосе лазерную связь через спутники Starlink (разработка SpaceX), которую впоследствии планируется использовать для создания систем космической связи будущих пилотируемых миссий за пределы околоземного пространства.
В программу полета входит и проведение научных исследований, в основном в области медицины. Запланированы около 40 экспериментов в сотрудничестве с 23 партнерскими организациями.
Члены экипажа
Помимо командира Polaris Dawn Джареда Айзекмана в состав экипажа входят пилот Скотт Потит (бывший летчик ВВС США) и специалисты миссии Сара Джиллис и Анна Менон (обе работают в SpaceX).
Джаред Айзекман — основатель и генеральный директор компании Shift4, владелец платежного сервиса для ресторанов и гостиниц. В качестве пилота он налетал более 7 тыс. часов на различных типах самолетов (в том числе экспериментальных). Участвовал в более чем 100 авиашоу, является обладателем нескольких мировых рекордов (в том числе двух скоростных кругосветных полетов в 2008 и 2009 годах).
Скотт Потит — летчик-испытатель, подполковник ВВС США в отставке. Налетал более 3 200 часов на самолетах F-16, A-4, T-38, T-37, T-3, Alpha Jet. Участвовал в боевых вылетах во время военных операций в Ираке («Северный дозор», «Южный дозор»), Косово, Афганистане («Страж свободы», «Решительная поддержка»). После отставки работал в военной компании Draken International. Впоследствии стал вице-президентом по стратегии компании Shift4. Был директором миссии Inspiration4.
Сара Джиллис — ведущий инженер по космическим операциям SpaceX, курирует программу обучения астронавтов компании. Готовила астронавтов NASA для первых пилотируемых миссий Crew Dragon на МКС — Demo-2 и Crew-1, тренировала членов экипажа Inspiration4.
Анна Менон — ведущий инженер по космическим операциям SpaceX, управляет разработкой операций экипажей. До прихода в компанию работала в NASA, где была биомедицинским диспетчером полетов МКС.