Что известно о пилотируемой миссии Polaris Dawn

14 февраля 2022 года Джаред Айзекман объявил о программе Polaris, которая будет включать в себя три миссии на околоземную орбиту с участием непрофессиональных астронавтов (космических туристов). Для первых двух экспедиций SpaceX предоставляет свои ракету-носитель Falcon 9 и пилотируемый корабль Crew Dragon. Третья миссия, согласно планам, будет осуществлена на новой многоразовой транспортной космической системе Starship, разработанной SpaceX для полетов на околоземную орбиту и в дальний космос (в том числе на Луну и Марс). Как ожидается, члены экипажа последней экспедиции первыми полетят на Starship.