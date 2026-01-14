Что известно о громких перестановках директоров российских музеев

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что с сегодняшнего дня, 14 января, директором Государственной Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова. У нее уже имеется опыт руководства крупными площадками — до этого она возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, а также выставочный центр РОСИЗО. Занимавшая до этого пост Елена Проничева покинула работу по собственному желанию.
«Мы все очень благодарны Елене за совместный труд. Десятки ярких экспозиций, открытие сразу нескольких новых знаковых площадок — в Москве, Самаре и Калининграде. Высочайший уровень профессионализма и открытости. Верю, что мы еще с радостью вместе потрудимся», — написала Любимова.
Также был назначен новый руководитель в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, где освободилось место после ухода Ольги Галактионовой. На эту должность была назначена Екатерина Проничева. До назначения в ГМИИ она успела поработать директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника (с 2022 года). Также Проничева имеет опыт руководства Департаментом культурного наследия Минкультуры России.