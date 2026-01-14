Что известно о громких перестановках директоров российских музеев

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что с сегодняшнего дня, 14 января, директором Государственной Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова. У нее уже имеется опыт руководства крупными площадками — до этого она возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, а также выставочный центр РОСИЗО. Занимавшая до этого пост Елена Проничева покинула работу по собственному желанию.