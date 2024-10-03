Что известно о новом вирусе Марбург и чем он опасен

Ситуацию с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за вируса Марбург в Руанде отслеживает Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба ведомства. Для снижения риска попадания заболевания в Россию специалисты подготовили диагностическую тест-систему, добавили там.
«В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС “Периметр” специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — говорится на сайте ведомства.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, после того как в Руанде были зафиксированы первые случаи заболевания. По данным ВОЗ на 26 сентября, в общей сложности было зарегистрировано 26 случаев заболевания и восемь смертей.
Почти все заболевшие — это сотрудники двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали. По оценке специалистов, риск вспышки очень высок на национальном и региональном уровнях, но низок на глобальном уровне. Сейчас ВОЗ отслеживает около 300 человек, которые контактировали с инфицированными, включая одного, покинувшего страну.
Марбург — что это за вирус
Марбург (Marburg Marburgvirus, или MVD) — это «родственник» Эболы. Вирус также относится к семейству филовирусов. Такое название объясняется их формой: тонкие и длинные, как проволока. Как и другие вирусы, он способен мутировать, поэтому уже известно о нескольких вариантах, которые вызывают болезнь разной степени тяжести.
Вирус, смертность от которого, по данным Всемирной организации здравоохранения (WHO), составляет от 25% до 90%, в 2023 году распространился из сельских районов Экваториальной Гвинеи в более густонаселенные районы и основные транспортные узлы. В 2024 году вирус добрался до Руанды.
Как появился
Вирус Марбург был впервые обнаружен в 1967 году после одновременных вспышек в немецком городе Марбурге и в Белграде. Естественными носителями в природе называют летучих собак — это представители семейства крыланов. Они живут преимущественно большими стаями в пещерах, а питаются фруктами. Летучие собаки способны заражать Марбургом даже друг друга, но протекает этот вирус у них бессимптомно. Затем от них вирус передается людям.
Как передается
Марбург распространяется через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.
Какие симптомы
В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов:
- лихорадка;
- боль в горле;
- сыпь;
- боль в животе;
- кровь из носа;
- в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.
Инкубационный период варьируется от двух до 21 дня. Болезнь, вызванная вирусом Марбург, протекает, по данным специалистов ВОЗ, следующим образом. Начинается внезапно с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. На третий день может начаться диарея, которую будут сопровождать боли и спазмы в животе, тошнота и рвота. Летальные случаи обычно сопровождаются кровотечением в той или иной форме, часто из нескольких областей. Смерть наступает через восемь дней после появления первых симптомов.
Существует ли вакцина
Лабораторное подтверждение в основном осуществляется с помощью ПЦР-теста. Могут использоваться и другие виды, например на антитела. Одобренной ВОЗ вакцины пока не существует. Больным назначают поддерживающую и симптоматическую терапию.
Может ли вирус распространиться по миру
ВОЗ сообщал, что подтвержденные вспышки отмечены только в Африке. Известно лишь, что первая вспышка началась еще в январе 2023 года, за это время девять человек умерли с подтвержденным диагнозом, еще у 20 было подозрение на вирус.
При этом сейчас ВОЗ оценивает риск, связанный с этой вспышкой, как очень высокий на национальном уровне, умеренный на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.
В 2023 году американское федеральное агентство Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовало туристам не посещать страны, где зафиксированы вспышки смертельно опасной лихорадки Марбург. Это Танзания и Экваториальная Гвинея. С аналогичным заявлением выступили власти ОАЭ и Саудовской Аравии. Там отметили, что путешественникам стоит отложить визит в эти государства, если в нем нет необходимости. Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендовали соблюдать меры предосторожности.