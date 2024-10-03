Что известно о новом вирусе Марбург и чем он опасен

В 2023 году американское федеральное агентство Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовало туристам не посещать страны, где зафиксированы вспышки смертельно опасной лихорадки Марбург. Это Танзания и Экваториальная Гвинея. С аналогичным заявлением выступили власти ОАЭ и Саудовской Аравии. Там отметили, что путешественникам стоит отложить визит в эти государства, если в нем нет необходимости. Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендовали соблюдать меры предосторожности.