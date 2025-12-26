Что известно о новой купюре в 1000 рублей

«Банк России с большим уважением относится к чувствам верующих, ко всем символам и святыням разных религий. Могу сказать, что ЦБ выпустил уже более сотни памятных монет с изображением православных храмов, мечетей и памятников других религий. Мы продолжаем это делать… Что касается банкнот, мы здесь придерживаемся региональной тематики, поэтому могу сказать, что нынешние банкноты еще будут долго находиться в обращении», — рассказал Белов.