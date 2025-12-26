Что известно о новой купюре в 1000 рублей

Сегодня Центробанк представил обновленный дизайн купюры, вдохновленный Нижним Новгородом и Приволжским федеральным округом. Банкнота выполнена в привычной бирюзовой гамме, на ее обратной стороне изображен теплоход «Метеор».
«Также там Саратовский автомобильный мост и Дворец земледельцев в Казани. На лицевой стороне — Никольская башня Нижегородского кремля», — пишет RT.
Кроме того, купюра будет оснащена QR-кодом, который ведет на сайт Банка России, где представлена вся информация об оформлении и признаках подлинности банкноты.
Скандал с крестами
Это не первая попытка обновить дизайн 1000-рублевой банкноты. Онлайн-голосование на эту тему проходило в конце 2024 года на сайте Центробанка. В нем приняли участие 700 тысяч человек.
В первой версии дизайн купюры был вдохновлен Казанью. На ней были изображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике и Иннополис.
После презентации в соцсетях возникло бурное обсуждение. Многие приняли одно из зданий за церковь и возмутились, что на ней нет креста, притом, что на шпиле соседнего здания был полумесяц. Тогда Банк России принял решение приостановить выпуск банкноты, чтобы ее доработать.
Впрочем, скандал не отразился на настроении Банка России. Сегодня его зампред Сергей Белов сообщил в разговоре с БИЗНЕС Online, что банк не намерен в будущем отказываться от изображения религиозных символов на купюре.
«Банк России с большим уважением относится к чувствам верующих, ко всем символам и святыням разных религий. Могу сказать, что ЦБ выпустил уже более сотни памятных монет с изображением православных храмов, мечетей и памятников других религий. Мы продолжаем это делать… Что касается банкнот, мы здесь придерживаемся региональной тематики, поэтому могу сказать, что нынешние банкноты еще будут долго находиться в обращении», — рассказал Белов.
Когда новая купюра войдет в обращение
Новая 1000-рублевая купюра начнет выпускаться уже с сегодняшнего дня. Сначала она поступит в кредитные организации, потом «с настройкой оборудования» поступит в более широкое обращение. По данным Центробанка, предполагается, что новая банкнота постепенно войдет в массовый оборот в 2027 году, пишет Interfax.
Ранее произошел скандал с голосованием за 500-рублевые купюры. В этом случае предлагалось выбрать между изображением горы Эльбрус и «Грозный-Сити». Ситуацию усугубила инициатива Рамзана Кадырова — глава Чечни устроил розыгрыш iPhone 17 среди сторонников варианта «Грозный-Сити». Часть общественных деятелей призвала поддерживать Эльбрус, опасаясь накрутки голосов.