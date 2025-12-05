Что известно о ночных взрывах в Самарской области и Краснодарском крае

Сегодня, 5 декабря, около часа ночи жители Краснодарского края проснулись от взрывов. На мощные хлопки, вспышки в небе и звуки мотора жаловались больше остальных в Славянском и Темрюкском районах. В аэропорту Краснодара в этот момент также ввели ограничения на полеты.