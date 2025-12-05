Популярные темы
Что известно о ночных взрывах в Самарской области и Краснодарском крае

Этой ночью ВСУ снова атаковали регионы РФ с помощью беспилотников.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Сегодня, 5 декабря, около часа ночи жители Краснодарского края проснулись от взрывов. На мощные хлопки, вспышки в небе и звуки мотора жаловались больше остальных в Славянском и Темрюкском районах. В аэропорту Краснодара в этот момент также ввели ограничения на полеты.

Оперативный штаб региона сообщает, что в результате атаки была повреждена портовая инфраструктура в Темрюке. Начался пожар. Для тушения были привлечены 32 спасателя и 8 единиц техники. Также на месте происшествия работают другие экстренные службы. Персонал был эвакуирован. Обошлось без пострадавших.

Еще одной целью ВСУ стала Сызрань в Самарской области. Горожане рассказали о начале атаки примерно в два часа ночи. Под удар попали южный и западный районы. Помимо взрывов очевидцы также сообщают о звуках стрельбы и сирене воздушной тревоги.

Официальной информации о последствиях власти не публиковали. Однако мэр Сызрани в четыре часа утра попросил горожан оставаться дома и быть аккуратными. Также был закрыт аэропорт в Курумоче.

Несколько источников сообщают об ударе беспилотника по комплексу «Грозный-Сити» в Чечне. Официальные источники пока не комментировали информацию. В Грозном объявлена опасность возможных ударов беспилотников. Также введены ограничения на полеты в местном аэропорту, соседних Магасе и Владикавказе.

Министерство обороны заявило, что всего за эту ночь средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник:

по девять — над Самарской областью и Крымом;

восемь — над Саратовской областью;

по семь — над Волгоградской и Ростовской областями;

один — над Краснодарским краем.