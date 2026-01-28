Что известно о ночных взрывах в регионах России, 28 января

Сегодня, 28 января, ночью один из налетов беспилотников пришелся по Краснодарскому краю. Сирены, предупреждающие об ударе с воздуха, выли в Новороссийске, Геленджике и Туапсинском округе. Оперштаб сообщает, что последствия атаки зафиксировали в хуторе Свободный и станице Северской, где были повреждены четыре частных дома. Обошлось без пострадавших.