Что известно о ночных взрывах в регионах России, 28 января

Сегодня, 28 января, ночью один из налетов беспилотников пришелся по Краснодарскому краю. Сирены, предупреждающие об ударе с воздуха, выли в Новороссийске, Геленджике и Туапсинском округе. Оперштаб сообщает, что последствия атаки зафиксировали в хуторе Свободный и станице Северской, где были повреждены четыре частных дома. Обошлось без пострадавших.
Также ВСУ атаковали Воронежскую область. Украинские дроны в небе над регионом зафиксировали около одиннадцати часов вечера. Опасность удара объявляли в Острогожском районе, Нововоронеже и Воронеже. Губернатор Александр Гусев заявил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию предприятия, где загорелся резервуар с нефтепродуктами. Сотрудники МЧС смогли оперативно справиться с пожаром.
Сбивать вражеские летательные аппараты пришлось также в Ростовской области. Средства ПВО перехватывали цели в небе над Азовским и Чертковским районами. О последствиях отражения налета пока официальные лица не сообщали.
По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь российские военные сбили над регионами сразу 75 украинских дронов:
- 24 — над Краснодарским краем,
- 23 — над Республикой Крым,
- 6 — над акваторией Черного моря,
- 5 — над Белгородской областью,
- 4 — над Астраханской областью,
- По 3 — над Курской областью и акваторией Азовского моря,
- По 2 — над Воронежской и Брянской областями,
- По 1 — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.