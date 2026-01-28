Популярные темы
Что известно о ночных взрывах в регионах России, 28 января

Этой ночью украинские беспилотники снова ударили по территории России.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 января, ночью один из налетов беспилотников пришелся по Краснодарскому краю. Сирены, предупреждающие об ударе с воздуха, выли в Новороссийске, Геленджике и Туапсинском округе. Оперштаб сообщает, что последствия атаки зафиксировали в хуторе Свободный и станице Северской, где были повреждены четыре частных дома. Обошлось без пострадавших.

Также ВСУ атаковали Воронежскую область. Украинские дроны в небе над регионом зафиксировали около одиннадцати часов вечера. Опасность удара объявляли в Острогожском районе, Нововоронеже и Воронеже. Губернатор Александр Гусев заявил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию предприятия, где загорелся резервуар с нефтепродуктами. Сотрудники МЧС смогли оперативно справиться с пожаром.

Сбивать вражеские летательные аппараты пришлось также в Ростовской области. Средства ПВО перехватывали цели в небе над Азовским и Чертковским районами. О последствиях отражения налета пока официальные лица не сообщали.

По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь российские военные сбили над регионами сразу 75 украинских дронов:

  • 24 — над Краснодарским краем,
  • 23 — над Республикой Крым,
  • 6 — над акваторией Черного моря,
  • 5 — над Белгородской областью,
  • 4 — над Астраханской областью,
  • По 3 — над Курской областью и акваторией Азовского моря,
  • По 2 — над Воронежской и Брянской областями,
  • По 1 — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.