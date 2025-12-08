Что известно о ночных взрывах над регионами России

Первыми о взрывах сообщили жители Волгограда. Около часа ночи сегодня, 8 декабря, над городом прозвучало около десятка мощных хлопков. Пугающие звуки были слышны в разных частях города. К сожалению, без последствий это не обошлось. Известно о повреждении трехэтажного дома, в котором выбило окна, обвалились балконы и посыпался вход в подъезд. Также в здании начался пожар.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что над регионом работала система ПВО, которая сбивала украинские беспилотники. Обломки упали в Тракторозаводском районе на улице Лодыгина. На место происшествия выехали пожарные, врачи и муниципальные сотрудники. Власти также привели в готовность пункты временного размещения. О пострадавших не сообщалось.
Следующими, кто проснулся от налета ВСУ, стали жители Саратова и Энгельса. Украинские военные снова использовали для атаки дроны. Около двух часов ночи горожане услышали около пяти взрывов, а также звуки сирены. Информации не поступало ни о пострадавших, ни о разрушениях.
Около четырех часов утра украинские беспилотники долетели до Тульской области. Российская ПВО сбивала дроны в небе над городами Новомосковск и Алексин. Несколько взрывов были настолько сильными, что в домах задрожали окна. Губернатор Дмитрий Миляев сообщает, что в результате атаки не оказалось ни пострадавших, ни других последствий.
Министерство обороны заявило, что за эту ночь суммарно были уничтожены 67 украинских беспилотников самолетного типа:
24 — над Брянской областью,
12 — над Саратовской областью,
11 — над Ростовской областью,
9 — над Волгоградской областью,
2 — над Курской областью,
2 — над Ленинградской областью,
2 — над Тульской областью,
2 — над Московским регионом,
1 — над Калужской областью,
1 — над Орловской областью,
1 — над Смоленской областью.