Что известно о ночных взрывах над регионами России

Первыми о взрывах сообщили жители Волгограда. Около часа ночи сегодня, 8 декабря, над городом прозвучало около десятка мощных хлопков. Пугающие звуки были слышны в разных частях города. К сожалению, без последствий это не обошлось. Известно о повреждении трехэтажного дома, в котором выбило окна, обвалились балконы и посыпался вход в подъезд. Также в здании начался пожар.