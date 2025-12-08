Популярные темы
Что известно о ночных взрывах над регионами России

Этой ночью украинские беспилотники снова совершили налет на российские города.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Первыми о взрывах сообщили жители Волгограда. Около часа ночи сегодня, 8 декабря, над городом прозвучало около десятка мощных хлопков. Пугающие звуки были слышны в разных частях города. К сожалению, без последствий это не обошлось. Известно о повреждении трехэтажного дома, в котором выбило окна, обвалились балконы и посыпался вход в подъезд. Также в здании начался пожар.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что над регионом работала система ПВО, которая сбивала украинские беспилотники. Обломки упали в Тракторозаводском районе на улице Лодыгина. На место происшествия выехали пожарные, врачи и муниципальные сотрудники. Власти также привели в готовность пункты временного размещения. О пострадавших не сообщалось.

Следующими, кто проснулся от налета ВСУ, стали жители Саратова и Энгельса. Украинские военные снова использовали для атаки дроны. Около двух часов ночи горожане услышали около пяти взрывов, а также звуки сирены. Информации не поступало ни о пострадавших, ни о разрушениях.

Около четырех часов утра украинские беспилотники долетели до Тульской области. Российская ПВО сбивала дроны в небе над городами Новомосковск и Алексин. Несколько взрывов были настолько сильными, что в домах задрожали окна. Губернатор Дмитрий Миляев сообщает, что в результате атаки не оказалось ни пострадавших, ни других последствий.

Министерство обороны заявило, что за эту ночь суммарно были уничтожены 67 украинских беспилотников самолетного типа:

24 — над Брянской областью,

12 — над Саратовской областью,

11 — над Ростовской областью,

9 — над Волгоградской областью,

2 — над Курской областью,

2 — над Ленинградской областью,

2 — над Тульской областью,

2 — над Московским регионом,

1 — над Калужской областью,

1 — над Орловской областью,

1 — над Смоленской областью.