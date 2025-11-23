Что известно о ночных взрывах над Краснодарским краем и Подмосковьем: дроны ударили по Шатурской ГРЭС

Жители Краснодарского края этой ночью 23 ноября проснулись от взрывов и сигнала воздушной тревоги. По их словам, были слышны около десятка мощных хлопков, от которых задрожали окна. Звуки доносились со стороны Черного моря. Сильнее всего взрывы ощущались в Анапе и Новороссийске, также о странных звуках сообщали в районе Славянска-на-Кубани.