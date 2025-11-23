Что известно о ночных взрывах над Краснодарским краем и Подмосковьем: дроны ударили по Шатурской ГРЭС

Жители Краснодарского края этой ночью 23 ноября проснулись от взрывов и сигнала воздушной тревоги. По их словам, были слышны около десятка мощных хлопков, от которых задрожали окна. Звуки доносились со стороны Черного моря. Сильнее всего взрывы ощущались в Анапе и Новороссийске, также о странных звуках сообщали в районе Славянска-на-Кубани.
По предварительной информации, ночная активность была связана с попыткой ВСУ ударить по региону. На этот раз Украина использовала для атаки дроны. Власти официально не комментировали произошедшее, поэтому информации о пострадавших и разрушениях нет.
При этом ограничения на работу аэропорта вводили не только в Краснодаре. Взлеты и посадку для самолетов запретили в Тамбове, Ярославле и Геленджике.
Также около семи часов утра взрывы разбудили жителей подмосковного города Шатуры. По данным источников, ВСУ атаковали ГРЭС. Некоторые горожане сообщали о зареве и столбе дыма.
Этот инцидент без комментариев чиновников не остался. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об атаке дронов, часть которых была уничтожена силами ПВО. По его словам, обломки упали на территорию станции, после чего начался пожар. Возгорание удалось быстро потушить, но экстренные службы продолжают работать.
«Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — сообщил Воробьев.
Министерство обороны подтверждает ночной налет украинских дронов на регионы РФ. По их данным, беспилотники были сбиты над: акваторией Черного моря — 36, Республикой Крым — 10, Брянской областью — 9, Воронежской — 7, Краснодарским краем — 4, Смоленской областью — 3, Московской областью — 2, Рязанской — 1. В общей сумме российская ПВО уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов.