Что известно о ночных ударах ВСУ по Воронежу, Рязани и Чебоксарам: без пострадавших не обошлось

Следом сбития украинских летательных аппаратов начались в небе над Рязанью. Первые хлопки раздались около трех часов ночи. В это время и проснулась большая часть местных жителей, так как окна задрожали в разных районах города. Губернатор Павел Малков заявил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет, а о серьезных последствиях не сообщалось. Однако небольшие повреждения имуществу все же зафиксированы, так как чиновник отметил, что власти оценивают материальный ущерб.