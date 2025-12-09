Что известно о ночных ударах ВСУ по Воронежу, Рязани и Чебоксарам: без пострадавших не обошлось

Первыми, кто проснулся от взрывов сегодня, 9 декабря, были воронежцы. Около двух часов ночи над городом начала работать система ПВО, которая сбивала украинские дроны. Местные жители сообщают, что громко было не только в самом Воронеже, но и в ближайших селах. Некоторые отмечают дрожь в окнах при хлопках.
Губернатор Александр Гусев подтвердил налет украинских дронов и сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал. Однако обломки одного из сбитых беспилотников упали на легковой автомобиль и повредили имущество горожанина.
Следом сбития украинских летательных аппаратов начались в небе над Рязанью. Первые хлопки раздались около трех часов ночи. В это время и проснулась большая часть местных жителей, так как окна задрожали в разных районах города. Губернатор Павел Малков заявил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет, а о серьезных последствиях не сообщалось. Однако небольшие повреждения имуществу все же зафиксированы, так как чиновник отметил, что власти оценивают материальный ущерб.
Самым поздним и разрушительным ударом ВСУ стала атака на Чебоксары. В семь часов утра ПВО начала сбивать первые дроны. Звуки взрывов продолжались какое-то время, а после стало известно и о первых разрушениях. Беспилотники повредили многоэтажку на проспекте Иваня Яковлева — в доме выбило окна и посекло балконы. Также обломки нанесли ущерб припаркованным автомобилям. Сейчас часть этого проспекта, а также улица Хевешская в городе перекрыты.
Источники сообщают, что на город совершили налет с использованием БПЛА типа «Лютый», один из которых специально летел в жилой дом. Глава Чувашской Республики заявил о девяти раненых в результате украинской атаки. Также было несколько пожаров, которые удалось оперативно потушить. В школе № 20 открыт пункт помощи всем пострадавшим.
Министерство обороны, подводя ночные итоги, сообщает сразу о 121 сбитом украинском дроне:
- 49 беспилотников — над территорией Белгородской области,
- 22 — над территорией Республики Крым,
- десять — над Рязанской областью,
- девять — над Воронежской областью,
- восемь — над акваторией Каспийского моря,
- по пять — над Ростовской областью и Республикой Калмыкия,
- четыре — над Нижегородской областью,
- три — над Липецкой областью,
- по два — над Курской областью и Краснодарским краем,
- по одному — над Брянской и Тульской областями.