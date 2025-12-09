Популярные темы
Что известно о ночных ударах ВСУ по Воронежу, Рязани и Чебоксарам: без пострадавших не обошлось

ВСУ продолжают атаковать регионы России и делать это по ночам. Очередной налет дронов произошел этой ночью.

Источник: AP 2024

Первыми, кто проснулся от взрывов сегодня, 9 декабря, были воронежцы. Около двух часов ночи над городом начала работать система ПВО, которая сбивала украинские дроны. Местные жители сообщают, что громко было не только в самом Воронеже, но и в ближайших селах. Некоторые отмечают дрожь в окнах при хлопках.

Губернатор Александр Гусев подтвердил налет украинских дронов и сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал. Однако обломки одного из сбитых беспилотников упали на легковой автомобиль и повредили имущество горожанина.

Следом сбития украинских летательных аппаратов начались в небе над Рязанью. Первые хлопки раздались около трех часов ночи. В это время и проснулась большая часть местных жителей, так как окна задрожали в разных районах города. Губернатор Павел Малков заявил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет, а о серьезных последствиях не сообщалось. Однако небольшие повреждения имуществу все же зафиксированы, так как чиновник отметил, что власти оценивают материальный ущерб.

Самым поздним и разрушительным ударом ВСУ стала атака на Чебоксары. В семь часов утра ПВО начала сбивать первые дроны. Звуки взрывов продолжались какое-то время, а после стало известно и о первых разрушениях. Беспилотники повредили многоэтажку на проспекте Иваня Яковлева — в доме выбило окна и посекло балконы. Также обломки нанесли ущерб припаркованным автомобилям. Сейчас часть этого проспекта, а также улица Хевешская в городе перекрыты.

Источники сообщают, что на город совершили налет с использованием БПЛА типа «Лютый», один из которых специально летел в жилой дом. Глава Чувашской Республики заявил о девяти раненых в результате украинской атаки. Также было несколько пожаров, которые удалось оперативно потушить. В школе № 20 открыт пункт помощи всем пострадавшим.

Министерство обороны, подводя ночные итоги, сообщает сразу о 121 сбитом украинском дроне:

  • 49 беспилотников — над территорией Белгородской области,
  • 22 — над территорией Республики Крым,
  • десять — над Рязанской областью,
  • девять — над Воронежской областью,
  • восемь — над акваторией Каспийского моря,
  • по пять — над Ростовской областью и Республикой Калмыкия,
  • четыре — над Нижегородской областью,
  • три — над Липецкой областью,
  • по два — над Курской областью и Краснодарским краем,
  • по одному — над Брянской и Тульской областями.