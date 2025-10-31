Что известно о ночных ударах ВСУ по объектам в Ярославле, Владимире и Орле

Ночью 31 октября украинские дроны пытались атаковать как близкие к границе регионы, так и те, что находятся в центральной части России. Минобороны сообщает, что за ночь военные сбили 130 беспилотников ВСУ. Известно о последствиях атак в трех регионах — Ярославской, Орловской и Владимирской области.
В Орле после того, как сбили БПЛА, его обломки упали на территорию ТЭЦ, из-за чего был поврежден магистральный трубопровод, сообщает губернатор Андрей Клычков. Чиновник отметил, что в течение сегодняшнего дня все будет восстановлено и перебои с подачей тепла в дома прекратятся. Спецбригады также ночью занимались восстановлением линии электропередачи. Сейчас проблем с электроснабжением нет.
В Ярославле ночь также была неспокойной. Над городом сбивали беспилотники. Глава региона Михаил Евраев сообщил, что обошлось без пострадавших, но обломки дронов могут оставаться на земле, поэтому стоит быть внимательными. Также из-за вопросов безопасности было принято решение на сегодняшний день закрыть два детских сада — № 28 и 125. Детей временно примут другие учреждения.
Прилетели дроны и во Владимир. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктуру вблизи города. Однако все работает в штатном режиме. Местные СМИ же говорят о последствиях в микрорайоне Энергетик, где школы были переведены на дистанционный режим работы, а дошкольные учреждения вовсе отменили занятия. Также изменения коснулись общественного транспорта, так как часть дорог закрыта для гражданского транспорта. Ночью жители сообщали о пожаре в районе подстанции.
Минобороны уточняет, что попытки ударов украинских беспилотников этой ночью были зафиксированы в 14 регионах. В небе над Курской областью сбили 31 дрон, над Воронежской — 21, над Белгородской — 14, над Брянской — 10, над Орловской — 9, над Тамбовской — 9, над Тульской — 9, над Липецкой — 6, над Ярославской — 6, над Ростовской — 5, над Волгоградской — 4, над Калужской — 3, над Рязанской — 2, над Московской — 1.