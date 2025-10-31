Что известно о ночных ударах ВСУ по объектам в Ярославле, Владимире и Орле

В Орле после того, как сбили БПЛА, его обломки упали на территорию ТЭЦ, из-за чего был поврежден магистральный трубопровод, сообщает губернатор Андрей Клычков. Чиновник отметил, что в течение сегодняшнего дня все будет восстановлено и перебои с подачей тепла в дома прекратятся. Спецбригады также ночью занимались восстановлением линии электропередачи. Сейчас проблем с электроснабжением нет.