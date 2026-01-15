Что известно о ночных ударах украинских дронов по России: взрывы снова раздались в Ростовской области

В Брянской области Украина совершила комбинированный удар — использовала и беспилотники, и ракеты. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом шести реактивных дронов самолетного типа, а также двух управляемых ракет большой дальности «Нептун». Пострадавших в результате атаки нет. При этом в Брянском районе выбиты окна в одной из многоэтажек и поврежден фасад и кровля административного здания. Еще один дом поврежден в самом Брянске.