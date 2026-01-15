Что известно о ночных ударах украинских дронов по России: взрывы снова раздались в Ростовской области

Сегодня, 15 января, ночью под удар украинских дронов вновь попала Ростовская область. Местные жители рассказывают о вспышках в небе и взрывах, которые стали происходить ближе к полуночи. Губернатор Юрий Слюсарь подтверждает атаку ВСУ на регион. По его информации, средствам ПВО пришлось сбивать вражеские летательные аппараты в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском и Миллеровском районах. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Также не поступало властям и сообщений о повреждениях имущества.
В Брянской области Украина совершила комбинированный удар — использовала и беспилотники, и ракеты. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом шести реактивных дронов самолетного типа, а также двух управляемых ракет большой дальности «Нептун». Пострадавших в результате атаки нет. При этом в Брянском районе выбиты окна в одной из многоэтажек и поврежден фасад и кровля административного здания. Еще один дом поврежден в самом Брянске.
Министерство обороны докладывает сразу о 34 сбитых украинских летальных аппаратах над российскими регионами этой ночью:
- 19 — над Ростовской областью,
- 6 — над Брянской областью,
- 5 — над Волгоградской областью,
- По 1 — над Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также в акватории Азовского моря.