Что известно о ночных ударах украинских дронов по России: есть раненные в Краснодарском крае

Около полуночи сегодня, 17 декабря, началась атака на города Саратов и Энгельс. Местные жители сообщают, что слышали минимум десять взрывов, а на улицах завыли сирены воздушной тревоги. В небе из-за уничтожения беспилотников были видны вспышки. О пострадавших или разрушениях власти не заявляли.
Следом налет дронов случился в Краснодарском крае. Сначала от взрывов проснулись жители Ейска. По их словам, было три мощных хлопка, от которых зазвенели окна. После этого беспилотники долетели и до Славянского района. Атака на эту часть региона длилась около трех часов. Вскоре стал виден пожар.
О последствиях налета рассказал оперштаб Краснодарского края. По его данным, в результате падения обломков в Славянском районе ранены два человека, их уже госпитализировали. Также повреждено имущество пяти частных домов и электроснабжение. Без света в данный момент остаются около 13 тыс. жителей.
Пожар произошел на территории местного нефтеперерабатывающего завода. От обломков БПЛА загорелось техническое оборудование. Однако его удалось быстро потушить. Никто не пострадал.
Работа 21 детского сада и 3 школ была остановлена из-за отсутствия тепла, воды и электричества.
По данным Министерства обороны, над российскими регионами за ночь сбили 94 беспилотника:
31 — над Краснодарским краем,
22 — над Ростовской областью,
10 — над Воронежской областью,
По 8 — над территорией Саратовской области, акваториями Азовского и Черного морей,
4 — над Волгоградской областью,
3 — над Брянской областью.