Что известно о ночных ударах украинских дронов по России: есть раненные в Краснодарском крае

Следом налет дронов случился в Краснодарском крае. Сначала от взрывов проснулись жители Ейска. По их словам, было три мощных хлопка, от которых зазвенели окна. После этого беспилотники долетели и до Славянского района. Атака на эту часть региона длилась около трех часов. Вскоре стал виден пожар.