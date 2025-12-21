Популярные темы
Что известно о ночных ударах украинских дронов по России: 5 тысяч человек остались без света

За минувшие сутки ВСУ совершили атаку на Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области. В последней пострадал объект инфраструктуры.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

В Минобороны сообщили, что в ночь на 21 декабря было уничтожено три БПЛА — два над Волгоградской областью и один — над Ростовской.

Также известно, что днем 20 декабря, в период с 11:00 до 20:00, системами ПВО были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

От удара дрона ВСУ пострадал энергетический объект в Курской области. Из-за этого около пяти тысяч местных жителей остались без электричества. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, подачу электроэнергии восстановили 21 декабря к 7 утра.

«Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу», — написал он в своем Telegram-канале.

19 декабря в результате атак украинских БПЛА был ранен пятимесячный ребенок.