Что известно о ночных атаках ВСУ на Рязанскую и Тульскую области: на одном из предприятий случился пожар

Рязанский губернатор Павел Малков же уточнил, что над городом работали средства ПВО и РЭБ. К счастью, никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал. Однако на территории одного из предприятий после падения обломков начался пожар. На месте возгорания работают оперативные службы. В данный момент эксперты оценивают материальный ущерб от инцидента. Также в течение дня специалисты будут заниматься ликвидацией других обломков сбитых дронов, разбросанных по городу.