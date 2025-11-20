Что известно о ночных атаках ВСУ на Рязанскую и Тульскую области: на одном из предприятий случился пожар

Сегодня, 20 ноября, Украина ударила дронами по Рязани. Атака на город началась примерно после трех часов ночи. В разных районах были слышны взрывы, которых в сумме насчитали около десяти. Министерство обороны сообщает, что в небе над регионом были сбиты сразу 16 беспилотных летательных аппаратов.
Рязанский губернатор Павел Малков же уточнил, что над городом работали средства ПВО и РЭБ. К счастью, никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал. Однако на территории одного из предприятий после падения обломков начался пожар. На месте возгорания работают оперативные службы. В данный момент эксперты оценивают материальный ущерб от инцидента. Также в течение дня специалисты будут заниматься ликвидацией других обломков сбитых дронов, разбросанных по городу.
Примерно в это же время под ударом ВСУ находился Новомосковск в Тульской области. Через этот регион беспилотники пытались прорваться к столице. Горожане также проснулись от взрывов и жужжания летательных аппаратов. Минобороны сообщает о семи сбитых дронах. Губернатор Дмитрий Миляев уточнил, что в Тульской области после работы ПВО не были зафиксированы последствия.
Еще 18 беспилотников были сбиты над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев пишет, что ПВО работала над шестью районами и двумя городскими округами. При этом нет ни пострадавших, ни повреждений имущества.
Ликвидация дронов также происходила над областями: Белгородской — 14, Брянской — 4, Липецкой — 3, Тамбовской — 2. Еще один украинский БПЛА уничтожили в небе над Республикой Крым.