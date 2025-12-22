Что известно о ночном налете ВСУ на российские регионы: дроны ударили по кораблям в Краснодарском крае

ПВО сработала в Краснодарском крае. Жители Славянского района сообщили о звуках взрывов и гула моторов, а также написали о ярких вспышках в небе. Оперштаб региона атаку ВСУ подтвердил и заявил, что в результате был поврежден трубопровод, который загорелся на площади в 100 квадратных метров.
Чуть позже дроны снова совершили налет на Краснодарский край. На этот раз в Темрюкском районе беспилотники ударили по двум суднам и двум причалам. Экипаж кораблей пришлось эвакуировать. На берегу начались два пожара, охватывающие территории в тысячу и полторы тысячи квадратных метров. При этом, к счастью, обошлось без пострадавших.
В Министерстве обороны отметили, что сегодня, 22 декабря, им удалось ликвидировать шесть вражеских летательных аппаратов: три — над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря, один — над Брянской областью. Всего в ночное время, по их данным, был уничтожен 41 украинский дрон.