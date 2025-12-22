Что известно о ночном налете ВСУ на российские регионы: дроны ударили по кораблям в Краснодарском крае

Чуть позже дроны снова совершили налет на Краснодарский край. На этот раз в Темрюкском районе беспилотники ударили по двум суднам и двум причалам. Экипаж кораблей пришлось эвакуировать. На берегу начались два пожара, охватывающие территории в тысячу и полторы тысячи квадратных метров. При этом, к счастью, обошлось без пострадавших.