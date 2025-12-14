Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночном налете ВСУ на регионы России

ВСУ снова атаковали регионы России с помощью беспилотников. Этой ночью в крупных городах вновь прозвучали взрывы.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Глава администрации городского округа Михаил Лобазнов

Около полуночи сегодня, 14 декабря, взрывы были слышны в Смоленске. Местные жители рассказывают, что хлопки были в южной части города. После этого у машин сработала сигнализация, а в небе стали появляться яркие вспышки. Власти удар по региону подтвердили и сообщили об отсутствии пострадавших и последствий для инфраструктуры.

Следом атака ВСУ пришлась на Волгоградскую область. В городе Урюпинске было слышно несколько сильных хлопков, после чего начался пожар. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что обломки сбитого дрона упали на нефтебазу и вызвали возгорание. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полиция.

Жителей соседних домов эвакуировали и заселили в местную гостиницу, где был развернут пункт временного размещения. К счастью, никто не пострадал.

Министерство обороны РФ делится ночной сводкой работы ПВО. По его данным, за ночь был уничтожен 141 дрон в областях:

35 — над Брянской,

32 — над Республикой Крым,

22 — над Краснодарским краем,

15 — над Тульской,

13 — над Калужской,

7 — над Курской,

По 4 — над Рязанской и Ростовской,

3 — над Белгородской,

2 — над Ленинградской,

По 1 — над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областями.