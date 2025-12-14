Что известно о ночном налете ВСУ на регионы России

Около полуночи сегодня, 14 декабря, взрывы были слышны в Смоленске. Местные жители рассказывают, что хлопки были в южной части города. После этого у машин сработала сигнализация, а в небе стали появляться яркие вспышки. Власти удар по региону подтвердили и сообщили об отсутствии пострадавших и последствий для инфраструктуры.