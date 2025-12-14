Что известно о ночном налете ВСУ на регионы России

Около полуночи сегодня, 14 декабря, взрывы были слышны в Смоленске. Местные жители рассказывают, что хлопки были в южной части города. После этого у машин сработала сигнализация, а в небе стали появляться яркие вспышки. Власти удар по региону подтвердили и сообщили об отсутствии пострадавших и последствий для инфраструктуры.
Жителей соседних домов эвакуировали и заселили в местную гостиницу, где был развернут пункт временного размещения. К счастью, никто не пострадал.
Министерство обороны РФ делится ночной сводкой работы ПВО. По его данным, за ночь был уничтожен 141 дрон в областях:
35 — над Брянской,
32 — над Республикой Крым,
22 — над Краснодарским краем,
15 — над Тульской,
13 — над Калужской,
7 — над Курской,
По 4 — над Рязанской и Ростовской,
3 — над Белгородской,
2 — над Ленинградской,
По 1 — над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областями.