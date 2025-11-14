Что известно о ночном налете ВСУ на Новороссийск: удар пришелся по гражданскому судну, нефтебазе и многоэтажкам

Этой ночью ВСУ активно атаковали регионы РФ. Акцентированный удар украинских дронов пришелся по Новороссийску. По словам губернатора Краснодарского края, повреждены минимум четыре многоквартирных и два частных дома. Не обошлось без пострадавших — госпитализирован мужчина.
Целью украинских беспилотников также стала нефтебаза «Шесхарис», объекты на берегу, контейнерный терминал и гражданское судно. На корабле, к сожалению, также не обошлось без последствий — ранены трое членов экипажа. Для ликвидации последствий, тушения пожаров и помощи людям пришлось задействовать 170 спасателей и 50 единиц техники.
Местные жители рассказывают, что налет ВСУ начали сразу после полуночи. Звуки беспилотников, сирены и взрывы были слышны не только в Новороссийске, но и в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Аэропорты в регионе также пришлось экстренно закрывать.
Министерство обороны сообщает, что над Краснодарским краем за сегодняшнюю ночь, 14 ноября, было сбито 66 дронов. Однако ВСУ пытались бить и по другим регионам РФ. Средства ПВО сбивали летательные аппараты также в: Саратовской области — 45, Республике Крым — 19, Волгоградской области — 8, Ростовской — 7, Белгородской — 4, Тамбовской — 3, Брянской — 2, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской — по одному. Еще 59 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря. Всего 216 беспилотников.