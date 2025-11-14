Что известно о ночном налете ВСУ на Новороссийск: удар пришелся по гражданскому судну, нефтебазе и многоэтажкам

Министерство обороны сообщает, что над Краснодарским краем за сегодняшнюю ночь, 14 ноября, было сбито 66 дронов. Однако ВСУ пытались бить и по другим регионам РФ. Средства ПВО сбивали летательные аппараты также в: Саратовской области — 45, Республике Крым — 19, Волгоградской области — 8, Ростовской — 7, Белгородской — 4, Тамбовской — 3, Брянской — 2, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской — по одному. Еще 59 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря. Всего 216 беспилотников.