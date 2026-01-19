Что известно о ночном налете украинских дронов на Россию: мощные взрывы прозвучали над Саратовом

Жители Саратова сообщили, что около трех часов ночи сегодня, 19 января, их разбудили звуки взрывов. По их словам, насчитать удалось около десятка мощных хлопков. В это же время сирена завыла в Энгельсе, где также не обошлось без звуков взрывов. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил угрозу налета беспилотников, но о последствиях атаки на регион ничего не сообщал.