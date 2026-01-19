Что известно о ночном налете украинских дронов на Россию: мощные взрывы прозвучали над Саратовом

Жители Саратова сообщили, что около трех часов ночи сегодня, 19 января, их разбудили звуки взрывов. По их словам, насчитать удалось около десятка мощных хлопков. В это же время сирена завыла в Энгельсе, где также не обошлось без звуков взрывов. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил угрозу налета беспилотников, но о последствиях атаки на регион ничего не сообщал.
Также под ударом оказалась и Воронежская область. Глава региона Александр Гусев написал в своих соцсетях, что вражеские летательные аппараты пытались атаковать за ночь Борисоглебск, Бутурлиновский и Лискинский районы, а также сам Воронеж. При этом обошлось без пострадавших и разрушений.
Министерство обороны в утреннем докладе заявило о суммарном сбитии над территорией российских регионов 92 украинских дронов за ночь:
- 31 — над Белгородской областью,
- 29 — над Саратовской областью,
- 25 — над Воронежской областью,
- По три — над Брянской и Тамбовской областями,
- Один — над Курской областью.