Что известно о ночном налете украинских дронов на российские города: есть раненые, в Пензе горела нефтебаза

Этой ночью украинские беспилотники снова атаковали территорию России.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 23 января, ночью украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из дронов ударил по машине в Шебекинском округе, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу проезжавшие мимо люди. Там у местного жителя были диагностированы ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

Также под удар попала Воронежская область. Глава региона Александр Гусев заявил о пожаре в частном доме после падения сбитых обломков беспилотника. Возгорание смогли оперативно потушить. К счастью, никто не пострадал.

В Пензенской области после удара вражеских летательных аппаратов загорелась нефтебаза. Атака произошла около четырех часов утра. На место происшествия оперативно выехали 46 спасателей и 14 единиц техники. Губернатор Олег Мельниченко написал в своих соцсетях, что никто из мирных жителей в результате налета не пострадал.

По данным Министерства обороны, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь в небе над российскими регионами система ПВО сбила 34 дрона:

  • 22 — над Курской областью,
  • 7 — над Белгородской областью,
  • 2 — над Воронежской областью,
  • По 1 — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.