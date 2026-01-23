Что известно о ночном налете украинских дронов на российские города: есть раненые, в Пензе горела нефтебаза

Сегодня, 23 января, ночью украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из дронов ударил по машине в Шебекинском округе, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу проезжавшие мимо люди. Там у местного жителя были диагностированы ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.