Что известно о ночном налете украинских дронов на российские города: есть раненые, в Пензе горела нефтебаза

Сегодня, 23 января, ночью украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из дронов ударил по машине в Шебекинском округе, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу проезжавшие мимо люди. Там у местного жителя были диагностированы ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.
Также под удар попала Воронежская область. Глава региона Александр Гусев заявил о пожаре в частном доме после падения сбитых обломков беспилотника. Возгорание смогли оперативно потушить. К счастью, никто не пострадал.
В Пензенской области после удара вражеских летательных аппаратов загорелась нефтебаза. Атака произошла около четырех часов утра. На место происшествия оперативно выехали 46 спасателей и 14 единиц техники. Губернатор Олег Мельниченко написал в своих соцсетях, что никто из мирных жителей в результате налета не пострадал.
По данным Министерства обороны, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь в небе над российскими регионами система ПВО сбила 34 дрона:
- 22 — над Курской областью,
- 7 — над Белгородской областью,
- 2 — над Воронежской областью,
- По 1 — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.