Что известно о ночном налете украинских беспилотников на Россию: пять человек ранено и загорелся НПЗ

Оперштаб региона подтвердил атаку и сообщил, что дроны повредили газовую трубу в одном из жилых секторов Туапсе, а также нанесли ущерб местному причалу. Разрушения зафиксированы в четырех многоэтажках и частном доме. В результате атаки пострадали пять человек. Они госпитализированы. Врачи считают, что угрозы их жизни нет.