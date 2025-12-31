Что известно о ночном налете украинских беспилотников на Россию: пять человек ранено и загорелся НПЗ

Около полуночи серия взрывов прогремела в Краснодарском крае. Местные жители сообщали о большом количестве дронов, летящих со стороны Черного моря. Наиболее активно сбивать беспилотники пришлось над Туапсе — жители именно этого города чаще всего писали о мощных хлопках. Налет длился около часа.
Оперштаб региона подтвердил атаку и сообщил, что дроны повредили газовую трубу в одном из жилых секторов Туапсе, а также нанесли ущерб местному причалу. Разрушения зафиксированы в четырех многоэтажках и частном доме. В результате атаки пострадали пять человек. Они госпитализированы. Врачи считают, что угрозы их жизни нет.
Также оперштаб заявил о возгорании на местном НПЗ. Пожар охватил около 300 квадратных метров. Для тушения привлекли 64 спасателя и 16 единиц техники. Огонь удалось потушить.
Министерство обороны доложило сразу о 86 сбитых над российскими регионами за эту ночь дронах:
- 56 — над акваторией Черного моря,
- 9 — над Брянской областью,
- По 8 — над Липецкой областью и Республикой Крым,
- 5 — над Краснодарским краем.