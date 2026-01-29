Что известно о ночном налете украинских беспилотников на Россию 29 января

Сегодня ночью, 29 января, украинские дроны снова атаковали Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщает, что воздушный удар пришлось отражать в Каменском районе, а также в небе над городом Каменском-Шахтинским. Информации о последствиях официальные лица не публиковали.
Также налет был совершен на Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз заявил, что средства ПВО ликвидировали несколько украинских беспилотников самолетного типа. К счастью, в результате удара не было ни пострадавших, ни разрушений.
В Воронежской области минувшей ночью также было неспокойно. В десятом часу вечера в регионе завыли сирены — была объявлена опасность ракетного удара. После этого о возможном ударе дронов предупредили в Россошанском районе. В четыре часа утра громкоговорители вновь заявили о возможной ракетной опасности. По итогам ночи губернатор Александр Гусев доложил, что в регионе за ночь не было зафиксировано ни пострадавших, ни каких-либо разрушений. На юге региона был сбит дрон.
По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО ликвидировали над регионами девять украинских беспилотников:
- Четыре — над Ростовской областью,
- По два — над Республикой Крым и Брянской областью,
- Один — над Воронежской областью.