Что известно о ночном налете украинских беспилотников на Россию 29 января

В Воронежской области минувшей ночью также было неспокойно. В десятом часу вечера в регионе завыли сирены — была объявлена опасность ракетного удара. После этого о возможном ударе дронов предупредили в Россошанском районе. В четыре часа утра громкоговорители вновь заявили о возможной ракетной опасности. По итогам ночи губернатор Александр Гусев доложил, что в регионе за ночь не было зафиксировано ни пострадавших, ни каких-либо разрушений. На юге региона был сбит дрон.