Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночном налете украинских беспилотников на Россию 29 января

Этой ночью вновь не обошлось без попыток Украины атаковать беспилотниками российские регионы.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня ночью, 29 января, украинские дроны снова атаковали Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщает, что воздушный удар пришлось отражать в Каменском районе, а также в небе над городом Каменском-Шахтинским. Информации о последствиях официальные лица не публиковали.

Также налет был совершен на Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз заявил, что средства ПВО ликвидировали несколько украинских беспилотников самолетного типа. К счастью, в результате удара не было ни пострадавших, ни разрушений.

В Воронежской области минувшей ночью также было неспокойно. В десятом часу вечера в регионе завыли сирены — была объявлена опасность ракетного удара. После этого о возможном ударе дронов предупредили в Россошанском районе. В четыре часа утра громкоговорители вновь заявили о возможной ракетной опасности. По итогам ночи губернатор Александр Гусев доложил, что в регионе за ночь не было зафиксировано ни пострадавших, ни каких-либо разрушений. На юге региона был сбит дрон.

По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО ликвидировали над регионами девять украинских беспилотников:

  • Четыре — над Ростовской областью,
  • По два — над Республикой Крым и Брянской областью,
  • Один — над Воронежской областью.