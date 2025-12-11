Что известно о ночном массированном ударе ВСУ по регионам России: больше 30 беспилотников летели на Москву

Министерство обороны РФ сообщает, что сегодня ночью, 11 декабря, средства ПВО уничтожили 287 украинских дронов. Таких масштабных налетов российские военные не отражали с 24 ноября, когда были сбиты сразу 249 беспилотников. Однако этой ночью удар был направлен глубже.
Сразу 40 вражеских летательных аппаратов были сбиты в небе над Московским регионом. 32 из них направлялись в столицу. Мэр Сергей Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. При этом о пострадавших или повреждениях имущества не сообщалось.
В Воронежской области за вчерашний вечер и ночь, по словам губернатора Александра Гусева, были сбиты семь беспилотников и одна скоростная воздушная цель. От падения обломков никто не пострадал. Однако разрушений избежать не удалось. Повреждения линии электропередачи привели к временному отключению электричества и нарушению теплоснабжения в левобережной части города. Сейчас их работу уже удалось наладить.
Помимо этого, пострадало несколько жилых домов и административное здание. В основном в многоэтажках выбиты окна, но были и более серьезные последствия — повреждения лифта и обрушение лестничной клетки. Сразу 80 жильцов пришлось эвакуировать и размещать в ПВР либо отправлять к родственникам.
Последствия коснулись не только Воронежа, но и муниципалитетов на окраине региона. Есть разрушение на промышленном предприятии, нарушен свет в одном из сел, и серьезно повреждено имущество местного жителя — выбило окна в частном доме, а также обломками повредило пристройку и гараж.
Проснулись от взрывов этой ночью и жители Тульской области. Около часа ночи прозвучали мощные хлопки и стали слышны звуки моторов. Отчетливее всего движение дронов ощущалось в городе Алексин, сообщают местные жители. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что пострадавших после ночной атаки нет. Однако в городе выбило окна у одного из учебных учреждений, а также повредило заправочную станцию в Суворове.
Около трех часов ночи беспилотники долетели до Ярославля. Местные жители рассказали о взрывах в южной части города, а также неприятном жужжании дронов в небе. Губернатор Михаил Евраев заявил, что в результате атаки нет ни пострадавших, ни разрушений. Обломки будут собирать специальные службы. Учреждения же продолжают работу в штатном режиме.
В четвертом часу ночи дроны атаковали Великий Новгород. Сначала горожане услышали около шести взрывов, а после заметили пожар в одном из районов. Официальные же власти ни о каких последствиях не сообщали.
Над Брянской областью ПВО сбила сразу 118 украинских летательных аппаратов, сообщает губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших. Известно, что пять автомобилей получили повреждения после падения обломков в Выгоничском районе. Там же выбило окна в четырех многоэтажках.
По данным Минобороны, также беспилотники сбивали над другими российскими регионами:
40 — над Калужской областью,
10 — над Липецкой,
6 — над Смоленской,
по 5 — над Курской и Орловской,
2 — над Рязанской.