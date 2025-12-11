Что известно о ночном массированном ударе ВСУ по регионам России: больше 30 беспилотников летели на Москву

Проснулись от взрывов этой ночью и жители Тульской области. Около часа ночи прозвучали мощные хлопки и стали слышны звуки моторов. Отчетливее всего движение дронов ощущалось в городе Алексин, сообщают местные жители. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что пострадавших после ночной атаки нет. Однако в городе выбило окна у одного из учебных учреждений, а также повредило заправочную станцию в Суворове.