Что известно о ночной стрельбе и задержаниях на юго-востоке Москвы: не обошлось без пострадавших

На юго-востоке Москвы эта ночь прошла неспокойно. Местные жители могли слышать за окном звуки выстрелов, а после — вой сигналов автомобилей экстренных служб.
На улице Люблинской произошла массовая потасовка. Закончилась стычка только после того, как один из участников драки достал пистолет и раздался выстрел. Пуля была выпущена в одного из конфликтующих.
На место происшествия оперативно вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего с огнестрельным ранением. Вместе с медиками к месту происшествия приехали и правоохранители, которые задержали участников инцидента. На данный момент неизвестно, по какой причине произошел конфликт. Территория была оцеплена.
В полиции сообщили, что доставили подозреваемых в отдел для выяснения подробностей произошедшего. При этом правоохранительные органы будут искать других участников конфликта, которые покинули место стычки до их приезда.
Корреспондент «Вести. Дежурная часть» уточнила, что пострадавших в результате потасовки может быть двое. Участниками конфликта стали несколько парней.