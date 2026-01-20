Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной стрельбе и задержаниях на юго-востоке Москвы: не обошлось без пострадавших

Ночью 20 января в российской столице произошла стрельба.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: ГУ МВД

На юго-востоке Москвы эта ночь прошла неспокойно. Местные жители могли слышать за окном звуки выстрелов, а после — вой сигналов автомобилей экстренных служб.

На улице Люблинской произошла массовая потасовка. Закончилась стычка только после того, как один из участников драки достал пистолет и раздался выстрел. Пуля была выпущена в одного из конфликтующих.

На место происшествия оперативно вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего с огнестрельным ранением. Вместе с медиками к месту происшествия приехали и правоохранители, которые задержали участников инцидента. На данный момент неизвестно, по какой причине произошел конфликт. Территория была оцеплена.

В полиции сообщили, что доставили подозреваемых в отдел для выяснения подробностей произошедшего. При этом правоохранительные органы будут искать других участников конфликта, которые покинули место стычки до их приезда.

Корреспондент «Вести. Дежурная часть» уточнила, что пострадавших в результате потасовки может быть двое. Участниками конфликта стали несколько парней.