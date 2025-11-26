Что известно о ночной ситуации в Чебоксарах: взрывы и удар украинского беспилотника в многоэтажку, есть пострадавшие

Этой ночью, 26 ноября, была атакована Украиной Чувашская республика. Удар ВСУ пришелся на столицу — город Чебоксары. В один из многоквартирных домов попал беспилотник ВСУ.
Местные жители сообщили журналистам, что в результате атаки пострадали верхние этажи — с 10-го по 12-й. В этих квартирах выбиты стекла и оконные рамы. Также часть обломков упала на парковку и повредила автомобили.
Губернатор Олег Николаев подтвердил массированную беспилотную атаку ВСУ. По его словам, жертв в результате инцидента нет, так как экстренные службы сработали быстро и профессионально. Однако без пострадавших, к сожалению, не обошлось — ранены двое, один из которых подросток. Сейчас им оказывают помощь врачи.
Глава Чувашской республики также отметил, что дроны повредили еще один дом. Однако сейчас ситуация в регионе находится под контролем, а угроза атаки отсутствует. Те жители, кто был эвакуирован из поврежденных квартир, уже возвращаются в свои дома. Им окажут всю необходимую помощь.
Минобороны же сообщает и о других ударах по регионам РФ. По его данным, над российскими регионами за прошедшую ночь было сбито 33 украинских беспилотника: 13 — в Белгородской области, 10 — в Воронежской, 5 — над Черным морем, 4 — в Липецкой области, 1 — над Брянской областью.