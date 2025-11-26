Что известно о ночной ситуации в Чебоксарах: взрывы и удар украинского беспилотника в многоэтажку, есть пострадавшие

Глава Чувашской республики также отметил, что дроны повредили еще один дом. Однако сейчас ситуация в регионе находится под контролем, а угроза атаки отсутствует. Те жители, кто был эвакуирован из поврежденных квартир, уже возвращаются в свои дома. Им окажут всю необходимую помощь.