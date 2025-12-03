Что известно о ночной атаке ВСУ на Тамбовскую область: загорелась нефтебаза

Сегодня ночью, 3 декабря, Украина снова устроила ночную атаку на регионы РФ. По данным Министерства обороны, средства ПВО смогли ликвидировать сразу 102 беспилотника ВСУ. Больше всего БПЛА сбили в Белгородской (26), Брянской (22), Курской (21) и Ростовской (16) областях.
Среди целей оказалась и Тамбовская область. Глава региона Евгений Первышов сообщил, что обломки одного из украинских дронов после того, как его сбили, упали на территорию нефтебазы. Из-за этого на предприятии случился пожар, который пришлось экстренно тушить пожарным расчетам.
Также на место происшествия приехали правоохранительные органы. Информации о пострадавших мирных жителях или других разрушениях не сообщали ни официальные власти, ни СМИ.
Также из-за риска воздушной атаки в российских регионах ограничивали работу сразу десять аэропортов. Полеты прекращали в воздушном пространстве Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Тамбова, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Ярославля. Сейчас ограничения уже сняты.