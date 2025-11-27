Что известно о ночной атаке ВСУ на Самарскую область: десять мощных взрывов разбудили местных жителей

Сегодня ночью, 27 ноября, ВСУ снова атаковали регионы России. Источники пишут, что один из ударов пришелся по Самарской области. Жители города Новокуйбышевска проснулись около трех часов ночи от звуков взрывов. Сообщается, что прозвучало около десяти мощных хлопков, которые сопровождались яркими вспышками в небе.