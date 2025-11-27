Что известно о ночной атаке ВСУ на Самарскую область: десять мощных взрывов разбудили местных жителей

Сегодня ночью, 27 ноября, ВСУ снова атаковали регионы России. Источники пишут, что один из ударов пришелся по Самарской области. Жители города Новокуйбышевска проснулись около трех часов ночи от звуков взрывов. Сообщается, что прозвучало около десяти мощных хлопков, которые сопровождались яркими вспышками в небе.
Атака украинских дронов шла около часа. Все это время над регионом работала система ПВО, которая сбивала цели. Отражение налета привело к закрытию местного аэропорта. Власти не сообщали о последствиях и пострадавших.
Министерство обороны же заявило, что в небе над Самарской областью сбили суммарно 18 дронов. Всего за эту ночь российским военным удалось уничтожить 118 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме Самарской области, удары также приходились по:
- Белгородской области — 52,
- Курской области — 26,
- Краснодарскому краю — 6,
- Брянской области — 6,
- Воронежской области — 2,
- Липецкой области — 2,
- Оренбургской области — 2,
- Волгоградской области — 1,
- Тульской области — 1,
- Ростовской области — 1,
- Черному морю — 1.