Что известно о ночной атаке ВСУ на российские регионы: в Туле беспилотник спровоцировал пожар на предприятии

Известно, что около трех часов ночи взрывы были слышны в Тульской области. Жители Ефремовского района сообщили о десятке взрывов, а также вспышках в небе. После налета беспилотников был виден пожар. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил последствия атаки ВСУ. По его словам, возгорание произошло на одном из предприятий региона, также были выбиты окна и посечен фасад одного из частных домов. Пострадавших, к счастью, нет.