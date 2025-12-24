Что известно о ночной атаке ВСУ на российские регионы: в Туле беспилотник спровоцировал пожар на предприятии

Сегодня ночью, 24 декабря, российские регионы снова попали под удар ВСУ. Министерство обороны РФ сообщает о перехвате сразу 172 украинских беспилотников:
110 — над Брянской областью,
20 — над Белгородской областью,
14 — над Калужской областью,
12 — над Тульской областью,
6 — над Орловской областью,
4 — над Московским регионом,
3 — над Липецкой областью,
По 1 — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.
Известно, что около трех часов ночи взрывы были слышны в Тульской области. Жители Ефремовского района сообщили о десятке взрывов, а также вспышках в небе. После налета беспилотников был виден пожар. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил последствия атаки ВСУ. По его словам, возгорание произошло на одном из предприятий региона, также были выбиты окна и посечен фасад одного из частных домов. Пострадавших, к счастью, нет.