Что известно о ночной атаке ВСУ на регионы России: удар пришелся на Ростов-на-Дону и Ставропольский край

Глава региона Юрий Слюсарь подтвердил налет ВСУ и сообщил, что в его результате никто не пострадал. При этом совсем без последствий тоже не обошлось. Известно, что в станице Грушевской после удара беспилотника загорелся строящийся частный дом. В результате начался пожар, который повредил около 40 квадратных метров жилья. Еще в одном здании выбило окна.