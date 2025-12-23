Популярные темы
Что известно о ночной атаке ВСУ на регионы России: удар пришелся на Ростов-на-Дону и Ставропольский край

Со стороны Украины этой ночью снова были запущены дроны, которые атаковали регионы России.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 23 декабря, около двух часов ночи жители Ростова-на-Дону проснулись от громких звуков. Сильнее всего взрывы ощущались в Новочеркасске и Аксае. Местные жители делятся, что в результате мощных хлопков в квартирах задрожали окна, а на улице видны были вспышки на небе.

Глава региона Юрий Слюсарь подтвердил налет ВСУ и сообщил, что в его результате никто не пострадал. При этом совсем без последствий тоже не обошлось. Известно, что в станице Грушевской после удара беспилотника загорелся строящийся частный дом. В результате начался пожар, который повредил около 40 квадратных метров жилья. Еще в одном здании выбило окна.

Также в три часа ночи беспилотники начали атаковать Ставропольский край. Жители города Буденовска писали о десятке взрывов, которые не прекращались в течение 20 минут. После этого стал виден пожар. Губернатор Владимир Владимиров сообщил о возгорании на территории промзоны. Других последствий, к счастью, нет.

Министерство обороны России сообщает, что всего за эту ночь средства ПВО отразили налет 29 украинских дронов:

14 — над Ростовской областью,

Семь — над Ставропольским краем,

По три — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия,

По одному — над Курской областью и Республикой Крым.