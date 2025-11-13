Что известно о ночной атаке ВСУ на Орел: жители слышали десяток взрывов, повреждены машины и дома

Под ударом украинских дронов сегодня, 13 ноября, ночью оказался город Орел. Около шести часов утра жители слышали наиболее сильные взрывы и видели яркие вспышки в небе. Горожане говорят о десятке хлопков, в результате которых дрожали стекла. Также в некоторых районах работала сирена.
Один из дронов был сбит в Болховском микрорайоне. Летательный аппарат взорвался в одном из жилых дворов над территорией парковки. Также дважды в регионе объявлялась опасность ракетного удара.
Орловский губернатор Андрей Клычков сообщает, что атаки могут продолжиться, поэтому жителям необходимо быть осторожными. Также, по его информации, в результате уничтожения беспилотников повреждения получили несколько автомобилей, частных домов и балконов многоэтажек. При этом учреждения и объекты инфраструктуры продолжают работать штатно. На местах происшествий находятся спасатели и правоохранители.
По данным Министерства обороны, над Орлом перехватили шесть вражеских летательных аппаратов. Также за эту ночь над территорией РФ силы ПВО уничтожили еще 124 украинских беспилотника. Больше всего — в Курской и Белгородской области (по 32). БПЛА сбивались над областями: Воронежской — 20, Тамбовской — 4, Ростовской — 3, Брянской — 2, Тульской и Московской — по 1. Помимо этого, 17 дронов ликвидированы над акваторией Черного моря, 7 — в Республике Крым, 5 — над Краснодарским краем.