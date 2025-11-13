Что известно о ночной атаке ВСУ на Орел: жители слышали десяток взрывов, повреждены машины и дома

По данным Министерства обороны, над Орлом перехватили шесть вражеских летательных аппаратов. Также за эту ночь над территорией РФ силы ПВО уничтожили еще 124 украинских беспилотника. Больше всего — в Курской и Белгородской области (по 32). БПЛА сбивались над областями: Воронежской — 20, Тамбовской — 4, Ростовской — 3, Брянской — 2, Тульской и Московской — по 1. Помимо этого, 17 дронов ликвидированы над акваторией Черного моря, 7 — в Республике Крым, 5 — над Краснодарским краем.