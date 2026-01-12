Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной атаке украинских дронов на российские города 12 января

Украина продолжает регулярно наносить удары по территории российских регионов. Не стала исключением и эта ночь.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня ночью, 12 января, украинские дроны атаковали Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сбивали летательные аппараты сразу в нескольких районах: Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском. Также неспокойно было в городе Каменске. К счастью, обошлось без пострадавших. О других последствиях на земле пока не сообщается, власти уточняют информацию.

Около пяти часов утра сирена воздушной тревоги зазвучала в Воронежской области. Через час после этого губернатор Александр Гусев заявил, что дрон ВСУ удалось сбить на подлете к столице региона. При этом получилось избежать разрушений и пострадавших.

Министерство обороны докладывает о суммарно 13 сбитых за эту ночь вражеских летательных аппаратах над российскими регионами:

  • четыре — над Ростовской областью,
  • по два — над Крымом и Адыгеей, а также в Курской области и акватории Черного моря,
  • один — над Воронежской областью.