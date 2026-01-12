Что известно о ночной атаке украинских дронов на российские города 12 января

Сегодня ночью, 12 января, украинские дроны атаковали Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сбивали летательные аппараты сразу в нескольких районах: Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском. Также неспокойно было в городе Каменске. К счастью, обошлось без пострадавших. О других последствиях на земле пока не сообщается, власти уточняют информацию.
Министерство обороны докладывает о суммарно 13 сбитых за эту ночь вражеских летательных аппаратах над российскими регионами:
- четыре — над Ростовской областью,
- по два — над Крымом и Адыгеей, а также в Курской области и акватории Черного моря,
- один — над Воронежской областью.