Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы

Первые взрывы раздались еще поздно вечером. Около одиннадцати часов жители Краснодарского края услышали серию мощных хлопков и гул мотора. По словам горожан, беспилотники летели на низкой высоте, после чего в небе стали появляться яркие вспышки. О взрывах сообщали больше всего в Приморско-Ахтарске, Славянске-на-Кубани и Ейске.
Оперштаб региона подтвердил налет. По их данным, без последствий не обошлось. В станице Кущевской из-за падения обломков украинских беспилотников повреждения получили два частных дома и газовая труба. Также еще три жилища пострадали в результате атаки в поселке Индустриальном. К счастью, обошлось без пострадавших.
Около трех часов ночи сегодня, 29 декабря, беспилотники начали сбивать над Тулой. Взрывы сильнее всего были слышны на севере и северо-востоке города. Местные жители сообщили о 14 мощных хлопках. Губернатор Дмитрий Миляев не заявлял о последствиях и пострадавших в результате налета.
По данным Министерства обороны, над российскими регионами за сегодняшнюю ночь, 29 декабря, были уничтожены 89 украинских беспилотников:
- 49 — над Брянской областью,
- 18 — над Новгородской областью,
- 11 — над Республикой Адыгея,
- 7 — над Краснодарским краем,
- По одному — над Смоленской, Орловской и Ростовской областями, а также над акваторией Азовского моря.
Еще 23 летательных аппарата российские военные перехватили уже утром в Новгородской области.