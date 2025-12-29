Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы

Оперштаб региона подтвердил налет. По их данным, без последствий не обошлось. В станице Кущевской из-за падения обломков украинских беспилотников повреждения получили два частных дома и газовая труба. Также еще три жилища пострадали в результате атаки в поселке Индустриальном. К счастью, обошлось без пострадавших.