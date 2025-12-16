Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на российские города

Сегодня ночью, 16 декабря, украинские дроны вновь устроили налет на российские регионы. Самый масштабный удар пришелся по Брянской области. Там средства ПВО уничтожили сразу 64 беспилотника. Губернатор Александр Богомаз при этом сообщает, что ни пострадавших, ни разрушений на территории области нет.
Еще девять вражеских летательных аппаратов было ликвидировано в Калужской области. Глава региона Владислав Шапша подтверждает сбития сразу в нескольких районах: Кировском, Людиновском, Износовском и Хвастовичском. Падения обломков к последствиям не привели.
Также пять дронов пришлось сбивать в Смоленской области. Средства ПВО справились с этим осторожно — подбитые летательные аппараты не нанесли ущерб местным жителям. При этом на местах падения обломков пришлось поработать оперативным службам.
Также два беспилотника были ликвидированы в Подмосковье. Один из них планировал ударить по столице. О последствиях удара Сергей Собянин не сообщал, но отметил, что с обломками работают специалисты экстренных служб.
По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили сразу 83 дрона ВСУ над шестью областями России. Сбития происходили также в Республике Крым и Тверской области.