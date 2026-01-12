Популярные темы
Что известно о нападении на российских туристок в Египте

Страшный инцидент произошел с россиянками в Египте. Девушкам пришлось спасаться от насильника.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Трое российских туристок отдыхали в столице Египта городе Каире. В один из дней они привычно зашли домой после прогулки и легли спать. Через час в квартиру забрался мужчина, который залез в постель к одной из девушек и начал домогаться. Пострадавшая от испуга выбежала на балкон и спрыгнула со второго этажа, получив травмы. Две другие россиянки смогли оперативно вызвать полицию, которая задержала преступника.

Выяснилось, что мужчина увидел компанию туристок на улице и около часа следил за ними. Когда россиянки зашли домой, обвиняемый выждал некоторое время, а после попытался зайти в дом — дверь оказалась не заперта. После неудачной попытки изнасилования преступник собирался ограбить квартиру, но получил сопротивление от других девушек. Одну из них он ранил ножницами.

Телеграм-каналы приводят немного другую версию произошедшего. По их данным, агрессивный мужчина вооружился отверткой и напал на троих девушек у них дома. Пытаясь ограбить и изнасиловать туристок, он нанес одной из них рваную рану, а другой сломал бедро. Третья девушка выпрыгнула в окно, также получив перелом. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, а обвиняемый уже признался в нападении и проверяется на причастность к другим преступлениям.