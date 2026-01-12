Что известно о нападении на российских туристок в Египте

Телеграм-каналы приводят немного другую версию произошедшего. По их данным, агрессивный мужчина вооружился отверткой и напал на троих девушек у них дома. Пытаясь ограбить и изнасиловать туристок, он нанес одной из них рваную рану, а другой сломал бедро. Третья девушка выпрыгнула в окно, также получив перелом. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, а обвиняемый уже признался в нападении и проверяется на причастность к другим преступлениям.