Что известно о налете украинских дронов на Россию: беспилотник влетел в многоэтажку и ранил 11 человек

Губернатор Белгородской области заявил, что над регионом система ПВО сбивала ракеты. В результате удара ВСУ были повреждены предприятия энергетики, а также два частных дома в селах Новая Нелидовка и Никольское. Также в селе Головчино дрон атаковал парковку возле пострадавшего от обстрела магазина. В этот момент там был помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. К сожалению, он получил тяжелые ранения и погиб.