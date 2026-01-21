Что известно о налете украинских дронов на Россию: беспилотник влетел в многоэтажку и ранил 11 человек

Сегодня ночью, 21 января, один из украинских беспилотников ударил по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Глава региона Марат Кумпилов сообщил, что в результате этого произошел пожар, а жильцов пришлось эвакуировать. На данный момент известно об 11 пострадавших, из которых двое — дети. Девяти раненым понадобилась госпитализация. На парковке возле поврежденного дома ущерб получили 25 машин, из которых 15 сгорело полностью. Введен режим ЧС районного уровня.
Активно атаковали дроны и Краснодарский край. Несколько дронов сбили в Сочи, обломки одного из них упали на улице Транспортной. Два частных дома были повреждены после ликвидации летательных аппаратов в Приморско-Ахтарске. Также падение обломков одного из беспилотников привели к пожару на территории Афипского НПЗ. Обошлось без пострадавших.
Губернатор Белгородской области заявил, что над регионом система ПВО сбивала ракеты. В результате удара ВСУ были повреждены предприятия энергетики, а также два частных дома в селах Новая Нелидовка и Никольское. Также в селе Головчино дрон атаковал парковку возле пострадавшего от обстрела магазина. В этот момент там был помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. К сожалению, он получил тяжелые ранения и погиб.
Перебои с водой и электричеством наблюдаются в Орловской области после налета украинских беспилотников. Губернатор Андрей Клычков заявил, что ВСУ удалось нанести незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре, а также повредить несколько домов и машин в городе Орле. Обошлось без пострадавших.
Министерство обороны опубликовало утренний доклад, в котором сообщило, что за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь над российскими регионами система ПВО уничтожила 128 беспилотников:
52 — над Краснодарским краем,
30 — над акваторией Азовского моря,
14 — над акваторией Черного моря,
По девять — над Орловской областью и Республикой Крым,
Пять — над Ростовской областью,
Три — над Курской областью,
По два — над Астраханской и Брянской областью,
По одному — над Воронежской и Белгородской областью.