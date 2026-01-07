Что известно о налете украинских дронов на российские регионы: пожар на белгородской нефтебазе

Министерство обороны сообщает, что за сегодняшнюю ночь, 7 января, над территорией российских регионов были сбиты 32 украинских беспилотника самолетного типа:
- 11 — над Белгородской областью,
- Девять — над Республикой Крым,
- Семь — над акваторией Черного моря,
- Два — над акваторией Азовского моря,
- По одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия.
Губернатор Белгородской области заявил, что один из дронов ВСУ взорвался на территории нефтебазы в Старооскольском округе. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения — загорелись несколько резервуаров, которые оперативно пришлось тушить спасателям.
Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил атаку вражеского летательного аппарата на один из районов в регионе. По его словам, инцидент прошел без пострадавших и повреждений имущества.
Глава Северной Осетии предупредил жителей об опасности удара дрона в три часа ночи. После этого в регионе был введен режим «ковер», который должен был обеспечить дополнительную безопасность всем ключевым объектам инфраструктуры. Такая ситуация продлилась до девяти часов утра, после чего глава республики дал отбой. О наличии последствий атаки не сообщали.