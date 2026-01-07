Что известно о налете украинских дронов на российские регионы: пожар на белгородской нефтебазе

Глава Северной Осетии предупредил жителей об опасности удара дрона в три часа ночи. После этого в регионе был введен режим «ковер», который должен был обеспечить дополнительную безопасность всем ключевым объектам инфраструктуры. Такая ситуация продлилась до девяти часов утра, после чего глава республики дал отбой. О наличии последствий атаки не сообщали.