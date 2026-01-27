Популярные темы
Что известно о налете украинских дронов на российские города, 27 января

Украина в очередной раз использовала ночное время для удара беспилотниками по российским регионам.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 27 января, украинские беспилотники совершили налет на Курскую область. Около часа ночи местные жители проснулись от звуков взрывов над столицей региона. В небе в это время виднелись вспышки. Губернатор Александр Хинштейн подтверждает информацию о попытках ВСУ ударить по области. По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки не было.

Также дрон атаковал город Шебекино Белгородской области. В результате взрыва был ранен местный житель, который смог самостоятельно добраться до районной больницы. Уже оттуда бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в городское медучреждение. На месте происшествия была повреждена кровля гаража и посечен фасад частного дома.

По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь средства ПВО сбили над российскими регионами 19 украинских беспилотников самолетного типа:

Девять — над территорией Курской области,

Пять — над Краснодарским краем,

Три — над акваторией Азовского моря,

По одному — над Орловской и Белгородской областями.