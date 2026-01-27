Что известно о налете украинских дронов на российские города, 27 января

Сегодня, 27 января, украинские беспилотники совершили налет на Курскую область. Около часа ночи местные жители проснулись от звуков взрывов над столицей региона. В небе в это время виднелись вспышки. Губернатор Александр Хинштейн подтверждает информацию о попытках ВСУ ударить по области. По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки не было.