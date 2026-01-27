Что известно о налете украинских дронов на российские города, 27 января

Сегодня, 27 января, украинские беспилотники совершили налет на Курскую область. Около часа ночи местные жители проснулись от звуков взрывов над столицей региона. В небе в это время виднелись вспышки. Губернатор Александр Хинштейн подтверждает информацию о попытках ВСУ ударить по области. По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки не было.
Также дрон атаковал город Шебекино Белгородской области. В результате взрыва был ранен местный житель, который смог самостоятельно добраться до районной больницы. Уже оттуда бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в городское медучреждение. На месте происшествия была повреждена кровля гаража и посечен фасад частного дома.
По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь средства ПВО сбили над российскими регионами 19 украинских беспилотников самолетного типа:
Девять — над территорией Курской области,
Пять — над Краснодарским краем,
Три — над акваторией Азовского моря,
По одному — над Орловской и Белгородской областями.